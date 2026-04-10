“Hay que cuidar a quienes están contando la verdad”: Gutiérrez y su petición de protección para testigos en casos de corrupción de Quintero

Ante la reanudación del juicio del caso del Área Metropolitana por presunta corrupción en contratos firmados entre esta entidad y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante la administración de Daniel Quintero, y el aval de otros dos principios de oportunidad para los presuntos implicados que estarían dispuestos a revelar información, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez solicitó a las autoridades máxima protección para los testigos, con el fin de garantizar el debido proceso.

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El mandatario distrital señaló que la información que han aportado las personas vinculadas a este caso es de vital importancia, por lo que se les debe proteger durante todo el proceso en aras de la verdad.

“Le pido a la Policía, a la Fiscalía y a todas las instancias que protejan a esas personas que hoy son testigos de la Fiscalía; a proteger y cuidar a quienes están contando la verdad”, dijo Gutiérrez.

A su vez, el alcalde hizo énfasis en que ya van 55 imputados por estos casos de corrupción que tuvieron lugar durante el periodo de mandato anterior, y que urge que en las nuevas audiencias se le dé celeridad a la situación en cuestión.

“Entre esos imputados está Quintero como jefe de la banda, y esa es la demostración, una vez más, de que a Petro y a su gobierno le gusta rodearse de bandidos. Y no se le olvide una cosa al país y a toda la ciudad: ellos son aliados políticos. Todos son cómplices de ese robo que le hicieron a Medellín”, agregó.

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Cabe recordar que la última sesión dentro de la diligencia de acusación en este sonado escándalo ocurrió el 4 de marzo pasado y fue suspendida ante el anuncio del fiscal de que había dos —y se rumora que serían tres— personas involucradas que querían someterse a principio de oportunidad.

Para ese momento y desde finales de 2025 ya había accedido a ese trato Laura Mejía, ex jefe del área logística del Área, quien estaba implicada en el caso de presunta corrupción en contratos relativos al Parque de las Aguas, así como del subdirector financiero del Área y Álvaro Villada.

Ahora, sumados a Mejía y Villada, los otros dos que habrían pedido pista para confesar son el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González.

De los cuatro dispuestos a dar información, el de mayor perfil es Cadavid, tanto por su recorrido en el mundo público como por lo que pudiera conocer.