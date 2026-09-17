La Comuna 13 de Medellín tendrá desde este viernes 9 días de porro, cine y carnaval

Las últimas dos semanas de septiembre se acentúa el movimiento de la comuna 13, en el centro occidente de Medellín, con tres festividades culturales que ya han logrado arraigo allí y proyectan a esta zona en el contexto de la ciudad. No son, por lo tanto, actividades para aumentar los cientos de turistas que visitan esta zona de la capital antioqueña a diario, sino para el encuentro de los propios habitantes de sus barrios y para que otros medellinenses se acerquen. Le recomendamos leer: Así es el plan para que La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín se vuelva monumento a desaparecidos Todo comienza el 18 de este mes, con el Festival del Porro de Medellín, que antes se llamaba Festival de El Coco en alusión a un sector del barrio Santa Rosa de Lima donde este aire tradicional se hizo fuerte. Este año será la edición número 34 del evento que ha transcurrido de forma ininterrumpida. “Más que un festival, es una celebración de la memoria, la música, la danza y las tradiciones del Caribe colombiano, que ha logrado conquistar a varias generaciones. Niños, jóvenes, adultos y familias encuentran en este escenario un espacio que sienten como propio, donde la cultura se vive, se comparte y se transmite de generación en generación”, expresaron sus organizadores. Serán nueve días de exposiciones fotográficas, conversatorios y otros eventos barriales para el disfrute de grandes y chicos, siendo el principal el tablado de cierre, el 26 de septiembre. A la par, comenzando el 19 de este mismo mes, se desarrollarán el Festival de Cine y Video de la Comuna 13 “La otra historia” y el Carnaval de la 13, que van también hasta el 26. El Festival de Cine y Video inicia con el “Festivalito”, donde los niños son los espectadores y protagonistas en funciones de cortometrajes de contenido infantil y son ellos también los que escogen al ganador. En esa sección, fuera de los trabajos de los concursantes, se proyectará el filme ‘El ocaso de las criaturas’ de Chilémonos, que es una fundación sin fines de lucro de Chile y a la vez organiza un festival internacional de cine de animación en ese país.

Migraciones, tema central

Como desde sus orígenes el Festival de Cine de la Comuna 13 ha buscado generar reflexiones, ya en pleno, en esta versión 16, tendrá como temática central las migraciones. “Se seleccionó este eje debido a los diversos fenómenos sociales ligados a esta realidad que nos convocan, tanto a nivel nacional como internacional. La decisión no responde únicamente a la coyuntura local, sino al contexto internacional actual, signado por conflictos y guerras que generan de nuevo desplazamientos de población”, expresó el director del Festival, Fernando Avendaño. Por eso, la apertura de la muestra para adultos será con la película ‘Legal’, dirigida por Daniel Arango y que cuenta la historia de una actriz que migra hacia Nueva York en busca de oportunidades, pero es engañada y se ve sin posibilidades de retornar. Así mismo, estará ‘Andariega’, de Raúl Soto, centrada en las vicisitudes que pasa una madre soltera que se emplea como ‘chapolera’ durante las cosechas y trashuma por las zonas donde se produce café. También vendrá el gestor cultural y productor audiovisual Juan José Correa, quien ha adoptado un enfoque de Derechos Humanos, memoria y migración en su trabajo. Además, le sugerimos ver: Renuevan las escaleras eléctricas de la comuna 13 por primera vez desde 2011 El invitado internacional será maestro en guiones Eduardo Rencurrell Díaz, el cual es profesor de la Universidad del Valle, doctorado en Ciencias sobre Arte por la Universidad de las Artes de Cuba; se ha desempeñado como realizador audiovisual, ensayista, profesor universitario, mentor, conferencista y jurado en varios certámenes relacionados con el cine y las artes audiovisuales. El maestro cubano radicado en Colombia dirigirá un taller y asesorará 10 proyectos audiovisuales que se encuentran en etapa de desarrollo del guion y fueron seleccionados previamente. Como Salvo Basile siempre fue padrino del Festival de la Comuna 13, el certamen le corresponderá con un homenaje a raíz de su muerte (26 de enero de 2026) con la proyección de la película ‘La estrategia del caracol’, en la que él fue productor ejecutivo y actor.

El acto central del Carnaval de la 13 es un desfile en el que participan organizaciones culturales de la zona e invitadas. FOTO: CORTESÍA

La periodista y realizadora audiovisual catalana Txell Feixas Porras presentará como preestreno el documental que es parte de la serie ‘Mujeres en lucha’ y que aborda la historia de Luz Elena Galeano, una de las lideresas de las buscadoras de desaparecidos en la Comuna 13. Y siguiendo esa misma línea de hacer memoria, se proyectará la película ‘Soñé tu nombre’, que ha sido ampliamente galardonada. También se exhibirán la película ‘Un poeta’, del director paisa Simón Mesa, que ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. Igualmente, ‘El perfecto culpable’, de Henry Rincón, que narra cómo Alexánder Obregón fue víctima en Medellín de un “falso positivo judicial” y en los años de prisión injusta se refugió en la poesía como forma de resistencia. Igualmente se proyectarán ‘La hija del volcán’, de Jennifer de la Rosa y ‘Bien inmueble’, de Emmanuel Giraldo Betancur. Igualmente, habrá una maratón de producciones locales y videoclips entre las que están los trabajos que han realizado organizaciones de esta comuna a lo largo del último año. El festival cerrará con la película ‘Volar’, de Javier Pinto Vargas, que retrata las vivencias contrastantes de una mujer de la alta sociedad que se ve involucrada en la realidad de las barriadas. Igualmente, le puede interesar: Arles: la película que Colombia le debía a la comuna 13 de Medellín Los escenarios en esta ocasión serán entidades que hacen parte de la red ‘El otro rollo de la 13’, como el Parque Biblioteca de la Zona Centro Occidental, la Ciudadela Universitaria C4T4, la ACJ (Asociación Cristiana de jóvenes), el colegio Las Independencias, la corporación Sal y Luz, la sede social del Metropolitano y la Casa de la Cultura de Los Alcázares. Avendaño estima que podrían asistir alrededor de 1.200 personas.

Empata con el Carnaval

En las mismas fechas del Festival de Cine se desarrolla la programación del Carnaval de la 13, una festividad que se inició hace dos décadas en la comuna de San Javier como forma de resistencia ante la violencia que imperaba en ese sector de la ciudad. En ese momento la respuesta de las organizaciones culturales y comunitarias ante las balas fue tomarse las calles con expresiones de alegría. Este año la programación del Festival de la 13 incluye un lanzamiento en el barrio Santa Rosa de Lima, con muestras escénicas de la ciudad; dos conversatorios, tomas escénicas callejeras en diferentes sectores de la comuna e Instituciones Educativas. Igualmente habrá exposiciones fotográficas de la historia del Carnaval en su XX versión y un intercambio de experiencias y prácticas callejeras de la ciudad. El desfile central, el 26 de septiembre, coincidirá con la clausura del festival de cine y video y habrá invitados nacionales y regionales como el Grupo Tespy, de El Carmen de Víboral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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