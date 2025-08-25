Feminicidio en San Antonio de Prado: mujer fue asesinada presuntamente por su expareja tras acabar relación por maltrato

El ataque contra esta mujer, identificada como Luz Viviana Hernández Aguilar, de 37 años, ocurrió a las 11:30 de la mañana de este domingo en la carrera 72 con la calle 64 sur, en el barrio San José de este corregimiento del suroccidente de Medellín. Gravemente herida fue trasladada por la comunidad a la Clínica Antioquia, de Itagüí, donde falleció.

Cuando se encontraba trabajando en una fonda del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, una mujer fue asesinada por quien era su compañero sentimental hasta hace un par de meses, de acuerdo con la información judicial. El señalado victimario fue capturado por las autoridades, luego de que se hiciera una persecución.

Inmediatamente las autoridades comenzaron con la persecución del señalado victimario, de acuerdo con las características entregadas por los testigos, y en una zona boscosa del sector dieron con la ubicación de Ángel David González Castro, de 23 años, con quien esta mujer había sostenido una relación durante los últimos tres años.

A este hombre le encontraron el arma blanca que habría utilizado para propinarle las múltiples heridas a su excompañera sentimental, quien, según los testigos, había acabado la relación hace un par de meses, luego de los reiterativos hechos de violencia, los constantes celos enfermizos y las intimidaciones de las que venía siendo víctima.

Entérese: Capturaron al presunto asesino de una mujer en Concordia: ya había pagado una condena por violencia intrafamiliar

Ante esta razón, Luz Viviana, oriunda de Puerto Berrío, había tomado la determinación de irse a vivir de nuevo con sus padres. Sin embargo, ambos trabajaban en la misma fonda, la mujer como cocinera y el capturado en el área de las caballerizas, lo que habría propiciado el encuentro que acabó con su asesinato y posterior captura del hombre.

Le puede interesar: Conmoción en Itagüí: mujer fue asesinada presuntamente por su propio hermano cuando festejaba su cumpleaños

De acuerdo con lo registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, la mujer estaba trabajando y luego de una breve discusión, su victimario le propicia seis heridas con un cuchillo: tres se las dio en el cráneo, una más en el cuello y las dos restantes en el rostro, las cuales hicieron imposible que los médicos le salvaran la vida.

Cuando estaba escapando hacia la zona boscosa, este hombre habría intentado acabar con su vida cortándose las venas, puesto que las autoridades le encontraron heridas superficiales en sus muñecas. Debido a esto, antes de ser trasladado a su lugar de detención, lo llevaron a un centro asistencial para ser valorado de estas lesiones.