x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Federico Gutiérrez le pedirá al Congreso tumbar la ley de Paz Total tras suspensión de órdenes de captura de cabecillas

La solicitud aparece en medio de la controversia por la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. FOTO: Julio César Herrera
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que radicará ante el Congreso de la República una solicitud para que se derogue la ley que permitió iniciar con el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional y que había sido aprobada desde 2022.

El recurso aparece en medio de la controversia por la suspensión de órdenes de captura en contra de 23 cabecillas, avalada por la Fiscalía a finales de marzo pasado.

Lea aquí: “Primero el Tarimazo y luego esto”: alcalde y gobernador se pronuncian contra decisión de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a cabecillas

Gutiérrez señaló que dicha derogación sería el único camino para ponerle freno a los beneficios en contra de esos cabecillas, dado que gracias a la ley de la Paz Total el Gobierno Nacional quedó con plena investidura para solicitar dichas suspensiones a la Fiscalía.

“Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. El presidente Petro se le entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia”, aseveró el mandatario distrital.

“Lo más grave es que, después de casi de dos años de nombrar voceros de paz, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos supuestamente a realizar gestiones de paz, pero en plena época electoral”, agregó.

Espere ampliación.

Temas recomendados

Grupos armados ilegales
Congreso de la República
Alcaldía de Medellín
Paz Total
Delitos
Gobierno Nacional
Medellín
Gustavo Petro
Federico Gutiérrez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida