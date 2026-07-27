Pulso sin tregua en Medellín: mientras Federico lleva sus denuncias al FBI, la Supersalud de Quintero vuelve a auditar la Alcaldía

El mismo día en que el alcalde Federico Gutiérrez presentó nuevos elementos sobre el presunto entramado de corrupción que, según dijo, operó durante el mandato de Daniel Quintero, la Superintendencia Nacional de Salud —hoy encabezada por el exmandatario— anunció la reanudación de su auditoría a la Secretaría de Salud del Distrito. La decisión se conoció luego de que el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín declarara improcedente la acción de tutela presentada por el Distrito y por el propio Gutiérrez, con la que buscaban suspender la inspección. Tras conocerse el fallo, Quintero aseguró que el equipo auditor regresó de inmediato a la Alcaldía. “Por eso, en este mismo momento, nuestro equipo de directores va camino a la Alcaldía de Medellín”, dijo en un video publicado en la cuenta de X de la Supersalud. Además, advirtió que no permitirá nuevas maniobras dilatorias que obstaculicen el proceso.

La auditoría había quedado suspendida temporalmente mientras se resolvía la tutela, que cuestionaba el alcance de las actuaciones de la Superintendencia. Entérese: ¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE.UU.? UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas

Las denuncias de Gutiérrez

El anuncio de la Supersalud coincidió con una rueda de prensa en la que Gutiérrez presentó nuevos elementos de las investigaciones por presunta corrupción durante el gobierno de Quintero. El alcalde aseguró que los contratos presuntamente direccionados ascienden a más de un billón de pesos y respaldó la hipótesis de la Fiscalía según la cual habría existido una estructura que operó como un grupo de delincuencia organizado para controlar la contratación pública. Los procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, 157 testigos y 97 peritos. Los resultados judiciales incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 de medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.

La contratación presuntamente direccionada supera un billón de pesos. Para dimensionar la cifra, Gutiérrez señaló que esos recursos habrían permitido financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 niños, atender a 80.000 menores y 12.000 madres gestantes en el programa Buen Comienzo, construir 10 megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda. Entre las novedades, Gutiérrez reveló que sostendrá una nueva reunión con el FBI y otras autoridades estadounidenses para entregar información sobre la presunta ruta del dinero que habría salido de Medellín hacia Panamá y posteriormente hacia Estados Unidos, con el propósito de rastrear esos recursos e impulsar eventuales procesos de extradición. La presentación también estuvo marcada por la primera condena dentro del caso de corrupción del Área Metropolitana: Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, aceptó haber falsificado documentos para respaldar pagos de contratos investigados por la Fiscalía. Conozca: Atención: condenan al primer implicado por corrupción en el Área Metropolitana durante la alcaldía Quintero

El pulso político en Medellín

La decisión judicial representa un revés para la Alcaldía, que buscaba detener la auditoría, y profundizar el enfrentamiento entre Gutiérrez y Quintero. Los dos políticos libran ahora una disputa desde escenarios distintos: uno desde la administración distrital impulsando denuncias por presunta corrupción, y el otro desde la Superintendencia de Salud ejerciendo funciones de inspección sobre la gestión del gobierno actual. La auditoría comenzará en la Secretaría de Salud mientras avanzan tanto las investigaciones penales relacionadas con la administración pasada como las actuaciones administrativas de la Superintendencia. Lea más: Contratos direccionados en la alcaldía de Quintero ascenderían a $1 billón: Federico Gutiérrez Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas