Alcalde de Medellín radica demanda y pide medidas cautelares para que no se aplique la emergencia económica del Gobierno Petro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se adopten medidas cautelares de urgencia con el fin de suspender la aplicación del decreto que declaró la emergencia económica en el país, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
Según el mandatario, permitir que el decreto continúe vigente podría generar efectos económicos y jurídicos irreversibles, por lo que pidió que la Corte frene de manera temporal sus alcances. La solicitud fue presentada el mismo día en que la Corte Constitucional retoma sesiones, lo que, de acuerdo con el alcalde, hace urgente un pronunciamiento preventivo.