¿Se quedó sin agua antes del corte programado por EPM en el Valle de Aburrá? Esto fue lo que pasó

Varios habitantes del norte del Valle de Aburrá reportaron la suspensión del servicio horas antes de que empiece el corte anunciado por EPM. Las obras en Manantiales no han comenzado.

  • Los habitantes del norte del Valle de Aburrá compraron canecas y baldes de manera masiva para afrontar estos días sin agua potable. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Los habitantes del norte del Valle de Aburrá compraron canecas y baldes de manera masiva para afrontar estos días sin agua potable. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

09 de octubre de 2025
Aunque EPM anunció que las primeras suspensiones de agua por los trabajos en la planta de tratamiento Manantiales están previstas para comenzar a la 1:00 de la tarde de este jueves 9 de octubre, desde las 8:00 de la noche de este miércoles algunos habitantes estarían reportando cortes en el suministro. “Eso comenzaron a dejarnos sin agua antes de tiempo”, se leía en las redes sociales.

Sin embargo, desde la empresa de servicios públicos informaron que los trabajos van a comenzar en la tarde de este jueves y lo sucedido en la noche del miércoles se debió a que miles de personas se dedicaron a recoger agua para afrontar esta suspensión al mismo tiempo, disminuyendo la capacidad de suministro.

“La falta de agua está relacionada con los altos consumos que se han presentado en sectores del norte del Valle de Aburrá. En la medida en que las personas reduzcan el consumo, el nivel de los tanques irá subiendo y el agua comenzará a llegar progresivamente a las partes altas”, explicaron desde la empresa de servicios públicos.

Para evitar que se sigan presentando estas situaciones, desde EPM pidiendo a las comunidades a hacer la recolección de manera controlada y con suficiente tiempo. No se debe hacer de forma masiva en un mismo horario, ya que esto afecta la presión de las redes y el nivel de los tanques donde se almacena el agua, lo que llevaría a suspensiones desde más temprano y que podrían extenderse en el tiempo para regresar.

Entérese: ¿Daño que dejó sin agua al sur del Valle de Aburrá ocurrió en polémica obra de La Estrella?

Para realizar este almacenamiento, lo mejor es hacerlo en utensilios limpios, los cuales deben ser ubicados en lugares seguros. Incluso se pueden marcar, dependiendo del motivo para el cual van a ser utilizados. Para ello se pueden usar ollas, jarras, botellas, baldes y tanques.

Debido a esta contingencia, lo mejor es hacer uso del agua potable almacenada únicamente para acciones urgentes como la preparación de alimentos, aseo de baños y aseo personal. Para lavar vehículos o ropa, lo mejor es aplazar estas actividades hasta que se normalice el servicio completamente.

Le puede interesar: ¿Por qué casi 100.000 familias duraron más de dos días sin agua en Medellín? Algunos dicen que sacaron el líquido hasta de las quebradas

Igual, si no alcanza a recolectar agua, EPM informó que contará con 58 rutas de carrotanques en los sectores afectados, los cuales serán 48 para el sector residencial y los restantes 10 para el sector salud y grandes superficies. Para saber los recorridos de los mismos, estos se pueden ver en www.epm.com.co.

En caso tal de que se resida en una zona que tengan dificultades para la llegada de estos vehículos cisterna, desde EPM dispondrán de 120.000 bolsas de agua potable y bidones de 6 litros que se llevarán a estos territorios y a las personas que requieran alguna asistencia.

Si quiere saber las zonas y los horarios de los cortes, puede consultarlos aquí, para que se prepare y no se vea sorprendido con la falta de agua. Igual desde la entidad de servicios públicos se recomienda hacer caso a todas las recomendaciones para facilitar los trabajos y el retorno del líquido vital.

