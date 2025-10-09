¿Se quedó sin agua antes del corte programado por EPM en el Valle de Aburrá? Esto fue lo que pasó

Aunque EPM anunció que las primeras suspensiones de agua por los trabajos en la planta de tratamiento Manantiales están previstas para comenzar a la 1:00 de la tarde de este jueves 9 de octubre, desde las 8:00 de la noche de este miércoles algunos habitantes estarían reportando cortes en el suministro. “Eso comenzaron a dejarnos sin agua antes de tiempo”, se leía en las redes sociales.
Sin embargo, desde la empresa de servicios públicos informaron que los trabajos van a comenzar en la tarde de este jueves y lo sucedido en la noche del miércoles se debió a que miles de personas se dedicaron a recoger agua para afrontar esta suspensión al mismo tiempo, disminuyendo la capacidad de suministro.