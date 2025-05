Las confesiones de exmilitares ante la JEP sobre 18 falsos positivos en Medellín

Las víctimas ya no están para narrar lo que pasó antes de que las asesinaran. No contarán nunca lo que pensaron momentos antes de que la muerte cruel les llegara de forma inesperada. No dirán si hacía frío o si escucharon tiros antes de que les dispararan ni cuánto miedo sintieron ni qué fue lo último que les dijeron ni a quién recordaron por última vez. No se sabrá si miraron a los ojos al victimario o si alcanzaron a pronunciar palabra. Lo que se reconstruya del horror que pasaron los instantes finales de su vida depende de testimonios que dieron por cuatro días los exmilitares que planearon, ejecutaron y encubrieron sus homicidios, mancillaron su dignidad señalándolos como falsos delincuentes, haciéndolos pasar como bajas en combate.

Desde el martes 27 hasta este viernes 30 de mayo, se hicieron en Medellín las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para escuchar los aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 43 comparecientes de la fuerza pública, quienes pertenecieron a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Afeur N.° 5 y que participaron en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en distintas zonas del Valle de Aburrá, entre 2004 y 2008. Hablaron ante las familias de las personas asesinadas.

De ellos, 40 no han sido seleccionados como máximos responsables, pero otros tres —Beismarck Salamanca Nempeque, Édgar Andrés Torres Hurtado y Hernando García García— fueron declarados máximos responsables de los hechos y asistieron como testigos a las diligencias, presididas por el magistrado Pedro Díaz y en las que se habló de 18 personas asesinadas.