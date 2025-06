“No es verdad lo que dicen. No tengo problemas con el profe”: Jhon Durán habló de su salida de la convocatoria de la Selección

La calle estaba vacía. Ya no había el alboroto que dos noches atrás fue noticia por el banderazo que hicieron los aficionados de la Selección en jueves en la noche, antes del partido contra Perú. Ahora reinaba la calma habitual del norte de Barranquilla en la calle lateral del Hotel Dann Carlton de esa ciudad, donde está el túnel de ingreso al parqueadero por el que caminan los futbolistas del equipo nacional.

La Federación dijo que fue por un problema lumbar. Sin embargo, hubo dudas. Si bien el entrenador Néstor Lorenzo manejó la misma versión desde la noche del viernes, cuando habló en zona mixta, el futbolista no manifestó nada sobre el dolor de espalda que lo sacó del partido en el entretiempo cuando habló después del final del partido.

El paisa salió caminando sin problema. Llevaba una carterita negra en la mano. Se la entregó a una de las personas de logística de la Selección que entró al carro. Jhon Jáder, quien no tuvo un buen partido contra Perú y en varios momentos del partido se vio reclamándole, de manera airada a los compañeros porque no le pasaban el balón como él soñaba, habló sobre su salida.

Por eso, sigue tomando fuerza la versión de que tuvo un encontrón, con jalón de camiseta incluido al entrenador y que, tanto James Rodríguez, como Jéfferson Lerma debieron separarlos. Sin embargo, no hay confirmación oficial, ni de los jugadores del equipo nacional, de que eso hubiera pasado. Durán, saliendo de la concentración, se mantuvo en el dolor de espalda.

“Son cosas que se salen de las manos. Es un problema lumbar que cargo hace rato. Llegó al límite. Ahora me duele un poco. Se hablaron los temas (con el técnico y los médicos). Salgo porque me duele la espalda. Prefiero tomar las decisiones ahora, antes de que sea tarde. La salida es por un tema físico, no por nada más”, manifestó el futbolista como razones para abandonar la concentración.