Comisionado de Paz respondió a ruptura con exjefes paramilitares; gestores insisten en que “hay voluntad”

“No es viable negociar un proceso de paz si, como grupo armado, sus integrantes han transitado a la vida civil y ya no tienen la capacidad real de aportar a la verdad o de contribuir a la no repetición de la violencia paramilitar”.

A pesar del tono conciliador del comunicado, la Consejería también envió un mensaje firme sobre los límites del proceso: quienes no estén dispuestos a comprometerse con la verdad y la reparación, no podrán seguir siendo parte de esta política .

“La satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental en el desarrollo de estas gestorías de paz. Por ello, no se ha planteado revocar las gestorías actualmente vigentes”, enfatiza el Gobierno en el comunicado.

El Gobierno dejó claro que no se ha planteado revocar las designaciones actualmente vigentes, y que la evaluación de su continuidad se realizará en su debido momento por parte del presidente de la República, con base en los avances demostrados .

“La Consejería Comisionada de Paz reitera que el propósito de estas gestorías ha sido el de contribuir a cerrar asuntos pendientes del proceso de paz con las extintas AUC , en particular frente al incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado y ante la deuda histórica con las víctimas de la violencia paramilitar”, se lee en el comunicado.

El abogado también reclamó que se desconozca el carácter colectivo de los comparecientes y su realidad jurídica y política como interlocutores. A su juicio, no se trata de actores aislados, sino de un grupo articulado que ha cumplido durante dos décadas con los compromisos de desmovilización, justicia y entrega de armas.

Sobre el anuncio del Gobierno de que solo continuarán como gestores quienes estén comprometidos con la verdad y la reparación, Pineda afirmó que “hay la intención de seguir aportando como se había venido haciendo”, y recordó que estos excombatientes han cumplido durante 20 años con sus deberes, tanto ante la justicia como de cara al país, “con o sin su gestoría de paz”.

También advirtió que la continuidad del proceso no puede depender únicamente de una prórroga jurídica de las gestorías, si no existen garantías reales para ejercerlas: “La sola prórroga, que va hasta el 8 de julio, no es suficiente para que los gestores sigan en cumplimiento de sus funciones. Y más si siguen saboteándolo desde el interior de la OACP”.

Para garantizar la legitimidad del proceso, propuso incorporar mecanismos independientes de verificación, como la OEA, la ONU o la Unión Europea, y alertó sobre el riesgo de una politización del proceso en un contexto electoral: “Se necesita que se proteja esa mesa en su independencia del proceso electoral”.

Como ejemplo del potencial de los gestores, Pineda mencionó un episodio de diciembre de 2024 en el que el excomandante Diego Fernando Murillo habría entregado información relevante sobre personas desaparecidas. Sin embargo, el abogado denuncia que, a pesar de lograr el permiso del Departamento de Estado estadounidense para la conexión en tiempo real con Colombia, “fue la OACP la que lo biocoteó”.

“Con el solo viaje de los funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se logró algo tan importante como el hallazgo de las fozas de la Escombrera, por el conocimiento de inteligencia que él recordaba con relación a esos hechos”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a comprender la verdad como herramienta de sanación y no como instrumento de daño: “La verdad no puede ser vista como la sal que atiza el dolor en la herida, sino como el bálsamo que va a ayudar a curarla”.