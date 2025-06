Familiares de menor denuncian supuesto abuso a niño de 7 años en Clínica IMES de Armenia; la entidad se pronunció

“El niño fue alojado durante más o menos una semana en el hospital local, y desde allí no nos dejaban sacarlo porque él había entrado con código de ‘alerta roja’. Entonces se convocó a una reunión con la parte administrativa del lugar-, en donde también estuvo la psicóloga de la Secretaría-, y nos dijeron que ya habían agilizado para poder sacar el cupo en la Clínica en Salud Mental IMES ”, dijo Carlos a este diario.

“El martes (3 de junio), cuando se presentó el traslado del niño, mi mamá me llamó como a eso de las 7 de la noche y me dijo que a ella no la habían dejado quedar con el niño, y que el especialista le preguntó si él sabía bañarse y limpiarse sus partes íntimas. Entonces empezaron a darle otros argumentos para que ella estuviera tranquila y le dijeron que Santiago iba a tener atención de profesionales las 24 horas”.

“También le dijeron que él solo podía estar acompañado de personal especializado, porque el tratamiento requería de que él pudiera tener la facilidad de hablar y expresarse con tranquilidad. A mi mamá le negaron la asistencia por completo”.