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Sacaron del hueco la volqueta que terminó “patas arriba” en una obra del centro de Medellín

El vehículo de carga quedó atrapado desde la tarde del pasado viernes y fue necesario el uso de una grúa para poderla extraer en las mismas condiciones en las que había caído.

  • Así quedó la volqueta que había caído a un hueco en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín, luego de ser extraída con una grúa pluma en la mañana de este miércoles. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó la volqueta que había caído a un hueco en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín, luego de ser extraída con una grúa pluma en la mañana de este miércoles. FOTO: CORTESÍA
  • Con esta grúa, de más de 100 toneladas de peso, se logró extraer la volqueta del hueco en el que estaba desde el viernes pasado. FOTO: CORTESÍA
    Con esta grúa, de más de 100 toneladas de peso, se logró extraer la volqueta del hueco en el que estaba desde el viernes pasado. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Tuvieron que pasar seis días para que una volqueta doble troque fuera sacada de un hueco al que cayó en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín. Para hacerlo se necesitó de una grúa que soportara las 26 toneladas de peso que tiene este automotor y la pudiera extraer sin comprometer el proyecto que allí se ejecutaba.

El contratista de EPM venía desarrollando las labores desde la mañana del martes, ensayando varias grúas, para poder sacar este vehículo de carga de este hueco, ubicado en carrera 40 con la calle 59, en este barrio de la comuna 10 (La Candelaria), el cual cayó pasadas las 2:00 de la mañana del pasado viernes.

En total fueron tres las que se llevaron y luego de ensayar la capacidad de cada una, en la mañana de este miércoles, desde las 6:00 de la mañana, se utilizó una de ellas, que fue la que contaba con mejores características para extraer este vehículo.

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Finalmente, tras cuatro horas de trabajos, sobre las 10:00 de la mañana, el vehículo fue extraído de este hueco, en las mismas condiciones en las que se encontraba en el lugar y después se puso sobre sus ruedas para ser llevada a un taller para hacerle el mantenimiento correspondiente.

Con esta grúa, de más de 100 toneladas de peso, se logró extraer la volqueta del hueco en el que estaba desde el viernes pasado. FOTO: <b>CORTESÍA</b>
Con esta grúa, de más de 100 toneladas de peso, se logró extraer la volqueta del hueco en el que estaba desde el viernes pasado. FOTO: CORTESÍA

Alvin Quintero, jefe de los proyectos de planta e infraestructura primaria de acueducto y alcantarillado de EPM, explicó que “hemos podido completar la extracción de una volqueta que cayó a una zanja de un proyecto en desarrollo. Tuvimos que utilizar una grúa de más de 100 toneladas de capacidad para hacer la extracción de forma segura”.

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Se conoció que se están haciendo las evaluaciones de los daños en los trabajos de la instalación de una tubería de agua del Sistema de Bombero Orfelinato-Villa Hermosa, para luego reiniciar las obras y continuar con el cronograma de trabajos, afectado por este incidente con este vehículo.

De acuerdo con la empresa de servicios públicos, la volqueta cayó por cuenta de una desestabilización en la zona de los trabajos, originada por las precipitaciones que se presentaron a finales de la semana pasada en este sector de la ciudad.

“La volqueta trabaja para la obra, la dejaron cargada y parqueada, el peso habría hecho que se desprendiera un muro del tanque que estaban haciendo. Se reventó un tubo de agua, que empezó a socavar la tierra; eso hizo que colapsara el piso y la volqueta se cayó”, relataron los vecinos de la zona.

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