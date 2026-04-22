Sacaron del hueco la volqueta que terminó “patas arriba” en una obra del centro de Medellín

Tuvieron que pasar seis días para que una volqueta doble troque fuera sacada de un hueco al que cayó en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín. Para hacerlo se necesitó de una grúa que soportara las 26 toneladas de peso que tiene este automotor y la pudiera extraer sin comprometer el proyecto que allí se ejecutaba.
El contratista de EPM venía desarrollando las labores desde la mañana del martes, ensayando varias grúas, para poder sacar este vehículo de carga de este hueco, ubicado en carrera 40 con la calle 59, en este barrio de la comuna 10 (La Candelaria), el cual cayó pasadas las 2:00 de la mañana del pasado viernes.