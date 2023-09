El agente del Ministerio Público local dice tener pruebas de que las siete personas mencionadas habrían incurrido en una presunta irregularidad al no vigilar, salvaguardar y cuidar estos recursos.

Sin embargo, la exsecretaria Gómez plantea, por una parte, que la entrega de los recursos estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda a través de la cooperativa Cotrafa, no de la dependencia a su cargo; además de que, según ella, no se perdieron, porque lo que los beneficiarios no reclamaron a 31 de diciembre de 2020 volvió a las arcas del Municipio como fondos comunes.

Por otra parte, aduce que la Universidad de Antioquia estaba contratada para hacerle seguimiento a este proceso y fuera de eso, Pulgarín, quien era su subalterno, había sido nombrado como supervisor directo. “Ninguno de los dos me notificó que hubiera incumplimiento o que no se hubieran hecho las llamadas a los beneficiarios a ver si efectivamente habían recibido la plata, lo que era su deber”, dijo.

Gómez asegura que, muy por el contrario de lo que dice el Ministerio Público, “está plenamente demostrado dentro del proceso que los hechos colocados en conocimiento de la Personería no constituyen falta disciplinaria” y se queja de la lentitud en el proceso, al punto de que “los términos están más que vencidos”.