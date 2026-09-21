Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín

Esteban Ramírez Parra había llegado a Medellín a finales de la semana pasada a encontrarse con sus familiares y, ante su llegada, sus familiares decidieron invitarlo a comer en un establecimiento de comidas rápidas de la carrera 70, en Belén. Cuando salieron del mismo, dos delincuentes lo abordaron en el carro en el que iba con su hermana para robarles sus celulares y una cadena de oro y en el hecho delictivo fue asesinado. Este hombre, de 38 años, fue baleado en la noche del pasado viernes en la calle 30 con la carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín. Con un impacto en la cabeza, fue trasladado a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano, donde falleció 20 horas más tarde.

El fallecido trabaja en Armenia, Quindío, como jefe de ventas de Coca Cola, y era profesional en mercadeo. Sin embargo, acostumbraba a visitar con cierta frecuencia a sus familiares y ante su llegada decidieron llevarlo a comer, en una cena en la que estuvo su hermana y sus padres. Después del encuentro, Esteban se subió con su hermana en el carro, en el asiento del copiloto, mientras que sus padres se retiraron del lugar en otro automotor. Cuando llegaron al semáforo de la carrera 70 con la calle 30, detuvieron su marcha para esperar a que este cambiara y, de paso, cruzaran unos patinadores. Entérese: Murió adolescente herido en la balacera en la Avenida Regional en un hospital de Envigado “Paramos en el semáforo, que estaba en rojo, y además estaban pasando unas personas en patines. Cuando pasamos, a los pocos metros se nos hace una moto delante del carro, toca la ventanilla y, al abrirla, me revienta la cadena y me coge el celular de las piernas”, relató la hermana de Esteban. Cuando uno de los delincuentes le pidió a Esteban que le entregara sus pertenencias, se presentó un altercado, puesto que el fallecido no entendía qué más quería que le entregara, fuera de su equipo celular. “El delincuente le dice a mi hermano que le pase la cadena y él alza los brazos, como sin entender nada”, agregó la pariente.

Al ver que Esteban no respondía a los pedidos del delincuente, este accionó su arma de fuego, propinándole el disparo en la zona frontal, que lo tuvo agonizando hasta las 6:00 de la tarde del sábado, cuando los médicos dictaminaron su muerte. No obstante, desde el primer momento tuvo muerte cerebral. Incluso su traslado se tuvo que hacer en otro carro particular que transitaban por la zona, ya que cuando estaba llevando a Esteban en estado crítico, impactó su carro contra un andén, haciendo que la llanta delantera se estallara. Sus familiares destacaron que Esteban era una persona muy amable, trabajadora y carismática. Rechazaron lo ocurrido y pidieron una pronta acción de la justicia para poder dar con los responsables de este hurto y el posterior asesinato. Le puede interesar: Así habría estafado a una joyería de Apartadó por $180 millones; fue capturado dos meses después Valentina Mejía, allegada del fallecido, dijo en sus redes sociales: “La familia, los seres queridos y el grupo de amigos de Esteban solicitamos su intervención inmediata para viralizar este caso y lograr la captura de sus responsables”, en un mensaje en el que etiquetaron hasta al presidente Abelardo de la Espriella. Otros amigos y familiares también hicieron públicos sus mensajes, hasta dejando números de contacto, con el fin de apoyar la investigación que permita esclarecer el crimen de este profesional de mercadeo.

Otras personalidades, como el exconcejal de Medellín, Sebastián López, quien expresó: “Como medellinenses no podemos normalizar esto. Le pido a la Policía una reacción inmediata: tenemos que dar con los responsables. Que los investiguen, los capturen y respondan ante la justicia”. Según el reporte policial, con base en la información de las cámaras de seguridad, ya se tienen algunas pistas del vehículo implicado en este hecho y se están buscando a los responsables del mismo para que respondan por los delitos de homicidio y hurto calificado y agravado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas de preguntas y respuestas: