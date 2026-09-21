Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín

Esteban Ramírez Parra había llegado a Medellín a finales de la semana pasada a encontrarse con sus familiares y, ante su llegada, sus familiares decidieron invitarlo a comer en un establecimiento de comidas rápidas de la carrera 70, en Belén. Cuando salieron del mismo, dos delincuentes lo abordaron en el carro en el que iba con su hermana para robarles sus celulares y una cadena de oro y en el hecho delictivo fue asesinado.
Este hombre, de 38 años, fue baleado en la noche del pasado viernes en la calle 30 con la carrera 70, en el barrio Belén Rosales, en el occidente de Medellín. Con un impacto en la cabeza, fue trasladado a la Clínica Medellín Occidente, el centro asistencial más cercano, donde falleció 20 horas más tarde.