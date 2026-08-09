¿Están en riesgo los árboles más antiguos de Medellín por climas extremos?

Las imágenes del enorme árbol que colapsó en Laureles hace unos días y que dejó sin servicio de energía a varios sectores, reavivaron una preocupación por un hecho que no es aislado. Sumado a los casos registrados en Bello y Sabaneta, donde también colapsaron dos ejemplares, el episodio puso bajo la lupa el estado de los árboles más longevos del Valle de Aburrá, muchos de ellos considerados símbolos históricos de Medellín.

Aunque la respuesta no es absoluta, expertos y entidades ambientales coinciden en que el aumento de las temperaturas, los periodos secos, los vientos intensos y las decisiones urbanísticas tomadas durante décadas, están sometiendo a un estrés creciente a un patrimonio natural que, en algunos casos, supera el siglo de vida.

Por ejemplo, para el ingeniero forestal Diego Suescún Carvajal, actual coordinador del programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander y egresado de la Universidad Nacional sede Medellín, no puede afirmarse que un árbol viejo sea, por definición, el más vulnerable.

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El experto señaló que muchos de los problemas actuales tienen su origen décadas atrás, cuando no existía el conocimiento técnico sobre silvicultura urbana que hoy orienta la siembra de árboles en las ciudades.

“Muchas veces se culpa a la especie, cuando en realidad el problema fue haber sembrado el árbol en un sitio inadecuado”, indicó. Sin embargo, reconoció que el cambio climático sí representa un desafío adicional para ejemplares que llevan más de un siglo adaptados a unas condiciones ambientales muy distintas.

Según Suescún, el incremento de las temperaturas y la mayor intensidad de los fenómenos extremos generan un estrés fisiológico que estos árboles nunca habían experimentado.

Hace énfasis en que las sequías son cada vez más prolongadas y las lluvias torrenciales más intensas, siendo el actual un escenario diferente al que estos ejemplares enfrentaron durante la mayor parte de su vida. Paradójicamente, esos árboles también cuentan con ventajas frente a los más jóvenes.

Al haber desarrollado sistemas radiculares más profundos, pueden acceder a reservas de agua que otros individuos aún no alcanzan. Además, ya han sobrevivido a numerosos eventos extremos ocurridos durante décadas o incluso siglos. Pero la edad también pasa factura.

“Un árbol muy viejo puede presentar enfermedades, hongos o debilitamientos internos. Si a eso se suma una ola de calor o una sequía prolongada, el estrés aumenta considerablemente y cualquier evento adicional, como un vendaval, puede terminar desencadenando su caída”.

El especialista también llamó la atención sobre un enemigo silencioso: el deterioro urbano. La contaminación, los clavos utilizados para publicidad, la pintura aplicada sobre los troncos, el corte de raíces durante obras civiles y la reducción del espacio para su desarrollo terminan debilitando árboles que exteriormente pueden parecer sanos.