Esta es la trampa de la falsa vacante en Medellín con la que engañaron a una mujer para robarle un iPhone de alta gama

Una ciudadana de Medellín que buscaba trabajo cayó en una nueva modalidad de estafa laboral que ya circula por redes sociales. El caso salió a la luz cuando el comerciante que le vendió el equipo relató lo ocurrido: “Una clienta, la semana pasada, le despachamos un iPhone 17 Pro Max totalmente nuevo, y a los dos días nos contó que la habían robado”.

Según su relato, todo empezó con una oferta laboral que al inicio parecía seria. A la mujer le informaron que el cargo exigía, como requisito indispensable, contar con un dispositivo Apple de última generación: podía ser un MacBook Pro, un iPad Pro o un iPhone 17 Pro Max.

Convencida de la legitimidad del proceso, decidió comprar el equipo solicitado, y para hacerlo recurrió a un crédito, lo que implicó asumir intereses adicionales.

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Una vez adquirido el teléfono, el supuesto empleador le dio nuevas instrucciones: debía enviar el dispositivo para que le instalaran “un software especializado” necesario para el trabajo —la víctima es contadora—.

La promesa era que, tras la firma del contrato, le devolverían tanto el equipo como el dinero invertido en la compra. “Lo que tienes que hacer es enviarnos el teléfono, te instalamos el software, te devolvemos el teléfono y ya. Apenas se firme el contrato, te devolvemos el valor del producto que compraste”, le explicaron.

La mujer envió el iPhone confiando en conseguir el empleo, y nunca más volvió a saber del reclutador. Perdió el dispositivo, el dinero invertido y quedó, además, con la obligación de seguir pagando el crédito que había sacado para comprarlo.

”Ella, pues obviamente pensando en buscar el trabajo, sacó el crédito, compró el teléfono, lo mandó y chao platica. La persona se perdió”, resumió el comerciante en su denuncia, que se viralizó rápidamente y generó reacciones que iban desde la indignación hasta la burla en redes sociales.