Crecen cuestionamientos contra excongresista del petrismo a la que le entregaron una notaría en Medellín

En los círculos políticos del departamento continúa creciendo la polémica por cuenta de una serie de resoluciones de último minuto en las que el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro nombró a políticos cercanos en notarías. La maratón de nombramientos se produjo entre el pasado 22 y 24 de julio, luego de que el Ministerio de Justicia emitiera por lo menos diez decretos, en los que creó hasta una nueva notaría. Le puede interesar: La “feria” de las notarías: Gobierno Petro nombró ocho nuevos notarios antes de dejar la Presidencia Tal como ya lo había denunciado este diario, la mayor parte de dichas designaciones se estructuraron bajo la figura de interinidad, dado que un listado de 2016 que tenía a otros elegibles ya habría caducado en 2018.

En el caso de Antioquia, la polémica se centra en una excongresista cercana a la administración Petro, que, a pesar de ser oriunda del departamento de Sucre, fue designada como notaria sexta del Círculo Notarial de Medellín. La exparlamentaria es Karyme Adrana Cotes Martínez, quien ejerció como representante a la Cámara por el departamento de Sucre. Lea también: Antioquia le pedirá al gobierno de De la Espriella que le ceda las carreteras que tiene el Invías En la política de ese departamento, Cotes Martínez se consolidó como la diputada más votada en las elecciones de 2019, pero dicho periodo no lo concluyó para saltar a la Cámara. De un resultado de 19.000 votos que la llevaron a la Asamblea, Cotes logró tejer alianzas con personajes claves como el gobernador Héctor Olimpo Espinosa y, lanzándose en fórmula con la senadora Karina Espinosa, logró amasar 41.000 votos para llegar al poder nacional.

Pese a ser de origen liberal, durante su labor legislativa Cotes comenzó a marchar a la coalición de gobierno. Tras conocerse su nombramiento en Medellín, líderes políticos locales como el concejal Alejandro De Bedout cuestionaron su gestión, resaltando que durante su paso por el Congreso hizo parte de la cuestionada Comisión de Acusaciones, órgano encargado de investigar al presidente Gustavo Petro. “Karyme Cotes estuvo en la Comisión de Acusaciones en la legislatura 2024-2025. Cotes estuvo en la Comisión de Acusaciones que debía investigar a Petro. El resultado: expedientes archivados, proceso ante la Corte Suprema por no tramitar denuncias contra Gustavo Petro y el sello del propio Gobierno reconociéndola como la más cercana a la agenda presidencial. No fue casualidad, fue la jugada”, planteó el cabildante distrital. Siga leyendo: Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta De Bedout aseveró que gracias a su labor de no ejercer control contra el primer mandatario, la política de Sucre fue premiada con una notaría en Medellín a escasos días del cambio de gobierno. “El favor de no juzgar a Petro en la comisión de acusación hoy la premian con una notaría. Decreto 0807 de 2026, firmado por el mismo Petro, le entregan el cargo de Notaria Sexta del Círculo Notarial de Medellín a solo días de entregar el poder. Protegió a Gustavo Petro desde el Congreso, ahora termina cobrando desde una notaría en Medellín”, añadió el corporado.

Además de ese y otros nombramientos, los decretos del Ministerio de Justicia fueron cuestionados por permitir la creación de una nueva notaría en Antioquia. El nuevo despacho es la Notaría Tercera de Rionegro, una zona que, según ese ministerio, tiene un importante crecimiento en la demanda de trámites. Según ha trascendido, la notaría estará ubicada en el sector de Llanogrande y tendrá categoría primera. En medio de la controversia, en la que el gobierno saliente se defendió argumentando que los nombramientos serían legales, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y su ministro designado de Justicia, Iván Cancino, advirtieron que le pondrán la lupa al tema y analizarán cada uno de los cargos.

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