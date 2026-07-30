Crecen cuestionamientos contra excongresista del petrismo a la que le entregaron una notaría en Medellín

En los círculos políticos del departamento continúa creciendo la polémica por cuenta de una serie de resoluciones de último minuto en las que el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro nombró a políticos cercanos en notarías.
La maratón de nombramientos se produjo entre el pasado 22 y 24 de julio, luego de que el Ministerio de Justicia emitiera por lo menos diez decretos, en los que creó hasta una nueva notaría.
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Tal como ya lo había denunciado este diario, la mayor parte de dichas designaciones se estructuraron bajo la figura de interinidad, dado que un listado de 2016 que tenía a otros elegibles ya habría caducado en 2018.