Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“EPM pierde $1,5 billones al año con Afinia”: alcalde de Medellín reitera llamado a acordar una salida con el Gobierno nacional

Federico Gutiérrez calificó la entrada de EPM en Afinia como el peor negocio en la historia de la empresa, y recordó que la llegada a ella hace parte del entramado de corrupción de la administración Quintero. Urgió al Gobierno nacional a buscar una salida a la crisis.

  • Afinia es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica filial del Grupo EPM, a la cual este le inyecta casi 100.000 millones de pesos al mes. Federico Gutiérrez pide salir de ese negocio. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Afinia es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica filial del Grupo EPM, a la cual este le inyecta casi 100.000 millones de pesos al mes. Federico Gutiérrez pide salir de ese negocio. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Afinia sigue siendo un dolor de cabeza para la Alcaldía de Medellín. Incluso, consideran ese negocio como el peor que ha hecho EPM en sus 70 años de historia, con pérdidas anuales por 1,5 billones de pesos.

Es por eso que el alcalde Federico Gutiérrez insistió en su llamado al Gobierno nacional para encontrar una salida a la participación de EPM en dicha empresa de energía de la Costa Caribe.

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica filial del Grupo EPM, a la cual este le inyecta casi 100.000 millones de pesos al mes.

Según Gutiérrez, las pérdidas de esta empresa de energía del Caribe colombiano están afectando las finanzas de EPM.

Entérese: EPM advierte que, en caso de no alcanzar metas de ahorro, será necesario “hacer interrupciones en diciembre”

“Dejaron (el gobierno Petro) el país ante un posible racionamiento, ante el fenómeno de El Niño, por no haberse preparado. Y quiero advertir algo que también le hemos comunicado al gobierno, que es muy grave: la peor decisión que ha tomado EPM en su historia ha sido entrar en el negocio en la costa Caribe con Afinia”, afirmó el mandatario.

Para Gutiérrez, los recientes testimonios de testigos sobre el proceso jurídico por corrupción que enfrentan funcionarios de la administración anterior de Medellín han puesto en evidencia las irregularidades en el ingreso a ese negocio.

“Tomaron esa decisión ellos, en su momento, para robarse la empresa, exclamó y cuestionó que ¿Cómo le habrían pagado 5 millones de dólares a Daniel Quintero para poner al señor Lastra como gerente, para adueñarse de esa empresa y para direccionar contratos de manera irregular”.

La justificación del Grupo EPM para ingresar al negocio fue “una oportunidad de crecimiento, de llegar al mercado de la costa atlántica y brindar su servicio a 1,5 millones de clientes”.

Esta compañía pública reveló que “al ser inversionista adjudicatario de CaribeMar, EPM como Grupo aumentará su participación de mercado en el negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica en Colombia del 23% al 35% aproximadamente, dentro del marco de las autorizaciones regulatorias vigentes”.

No obstante, hoy el panorama es otro: según comentó a EL COLOMBIANO el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe Villa, la forma como opera esta compañía en la costa es compleja por el no pago de los servicios, el costo de la energía y los problemas administrativos.

“Es una empresa a la que EPM le inyecta casi 100.000 millones de pesos al mes. Lo más grave es que el Gobierno de Petro se comprometió a pagar la opción tarifaria y se demoró en pagar los subsidios, y a eso se suma el no pago de la energía que EPM le vendió a estas empresas”, expuso Uribe Villa.

En ese sentido, el alcalde Gutiérrez manifestó que Medellín no tiene cómo seguir sosteniendo esta empresa que solo da pérdidas, y en que padece de un robo alto de energía.

“Además (otro problema), es la cartera, porque en su mayoría (algunos municipios y departamentos) no pagan. Entonces, aquí tiene que haber una salida con el Gobierno Nacional, también, porque EPM no aguanta más con esta situación. Y ese es uno de los desastres que nos dejaron los que se robaron a Medellín, Y acuérdense de que ya está dentro de los principios de oportunidad, de cómo se robaron a Afinia”, añadió.

Dentro del sostenimiento y viabilidad de la filial, EPM ha realizado inversiones cuantiosas, y en un caso de liquidación, explicó Villa, esos recursos se tendrían que deteriorar en los estados financieros del Grupo: “Al llevarse las utilidades de la empresa, se lleva las transferencias de Medellín. Estamos ante una situación de la mayor gravedad”.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero le cuesta Afinia a EPM actualmente?
Afinia genera pérdidas cercanas a los 1,5 billones de pesos anuales y requiere inyecciones operativas fijas de casi 100.000 millones de pesos mensuales por parte del Grupo EPM.
¿Por qué la operación de Afinia es inviable en la Costa Caribe?
Por los altos niveles de cartera vencida de municipios, el elevado porcentaje de fraude y robo de energía, y la demora del Gobierno en pagar subsidios y la opción tarifaria.
¿Qué le propone la Alcaldía de Medellín al Gobierno Nacional frente a Afinia?
El alcalde Federico Gutiérrez solicitó acordar una salida concertada para terminar la participación de EPM en la filial, señalando que la ciudad no puede seguir financiando la operación.

Temas recomendados

Corrupción
Economía
EPM
Negocios
Energía
Servicios Públicos
Gobierno Nacional
Afinia
Alcaldía de Medellín
Colombia
Medellín
Costa Caribe
Federico Gutiérrez
Daniel Quintero
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos