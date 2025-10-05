“Proyectamos invertir más de $2.5 billones para más de 30 proyectos en todo Medellín”: gerente de la EDU

La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU– fue una de las más golpeadas durante la alcaldía de Daniel Quintero. Escándalos y enredos en contratación dejaron la entidad contra las cuerdas.

Su actual gerente, Emiro Valdés, un abogado cartagenero que lleva toda su vida profesional en el sector público, habló del panorama de la entidad y de los frentes que tienen abiertos para recuperarla.

La EDU traía un montón de problemas. Cuéntenos un poco cómo va esa resolución de esos problemas jurídicos y legales que tenía la entidad.

“Nuestro enfoque ha sido doble: un frente jurídico y un frente técnico. En el jurídico, hemos presentado denuncias a organismos de control, reclamaciones a aseguradoras, aplicación de mecanismos de siniestro y formulación de planes de mejoramiento. Sin embargo, no podemos esperar solo a que una aseguradora reconozca un siniestro o que un organismo de control valide una irregularidad. Por eso, abrimos un segundo frente técnico para resolver los problemas de las obras abiertas e inconclusas (...) Un caso complejo es el de Departamento de Prosperidad Social, donde creemos que hay temas hasta penales. Se firmó un contrato con el DPS para obras en 20 municipios, algunos fuera de Antioquia, como Chía, Cundinamarca. La EDU se comprometió a aportar una contrapartida de su presupuesto para obras extras y costos no contemplados, con honorarios del 2%. Nos preguntamos por qué una entidad del Distrito de Medellín aportaría contrapartidas a municipios fuera de Medellín, o por qué una empresa industrial y comercial del Estado que vende servicios lo haría. La contratación se realizaba mediante invitaciones privadas, lo que permitía seleccionar a los proponentes de manera discrecional. Por ello, una de nuestras primeras acciones fue cambiar el manual de contratación, ya que este manual estaba afectando la transparencia.

El discurso de que un manual de contratación permite hacer lo que se quiera es nocivo para entidades como la EDU, que han trabajado por décadas en la transformación de la ciudad. El hecho de tener un manual propio no exime de publicar en SECOP, hacer invitaciones abiertas y garantizar la pluralidad y selección objetiva, como lo estamos haciendo ahora”.

Lea aquí: El lío entre la alcaldía y los venteros por obras de Parques del Río Norte

¿Y de cuánto quedó el límite para la invitación privada en el manual de contratación nuevo?

“Anteriormente, los límites eran: hasta mil salarios, contratación directa; hasta diez mil salarios, contratación privada (mediante un correo con invitación selectiva); y de diez mil salarios en adelante, contratación abierta. Durante la administración anterior, solo se realizó una invitación abierta, ya que los proyectos de más de diez mil salarios se fraccionaban para caer en la categoría de contratación privada, y luego se adicionaban sin límite, llegando a valores muy superiores a los iniciales.

Hoy, hemos modificado los límites. La contratación directa va hasta cien salarios, reservada para servicios especializados o contratación de personal. La invitación abreviada, que antes era privada, ahora se llama selección abreviada y va hasta tres mil salarios, pero se realiza de manera abierta y sin invitaciones selectivas. De tres mil salarios en adelante, se realizan invitaciones públicas y abiertas por SECOP2. El año pasado y este año hemos sacado varias de estas, que ofrecen mayores garantías, similares a las licitaciones públicas”.