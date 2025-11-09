“Serán $45 billones de inversión en estos cuatro años”: Federico Gutiérrez

En la celebración de los 350 años de Medellín, la Alcaldía presentó dos grandes proyectos estratégicos que transformarán la ciudad: un ambicioso plan para recuperar el río Medellín y proteger más de 340 quebradas, así como una histórica remodelación del estadio Atanasio Girardot, que se convertirá en el más grande del país con capacidad para 60.000 espectadores.
A pocas semanas de completar su segundo año de gobierno, el alcalde Federico Gutiérrez conversó sobre esos megaproyectos e hizo un corte de cuentas de su gestión, explicando cómo luego de “poner la casa en orden”, la ciudad está ahora en obra.
