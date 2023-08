Parece que no hay denuncia que valga ni investigación seria que emprenda un ente de control sobre las presuntas presiones que siguen sufriendo contratistas de la Secretaría de Educación para apoyar la campaña de Albert Corredor, aliado político del alcalde Daniel Quintero y una de las fichas para buscar la continuidad de su gobierno.

Lo insólito es que no solo los hacen ir a eventos como los conciertos, sino que, según relataron, hasta les ha tocado madrugar a las 6:00 a.m. para “hacer bulto” mientras Corredor se ejercita en gimnasios al aire libre o parques y lo graban en videos para redes sociales.

No solo deben llevar conocidos o familiares, sino también apoyar la logística del evento e, inclusive, las labores de aseo una vez este se termina. “En la secretaría nos sentimos secuestrados por Albert”, dijo una de las fuentes.

Los contratistas explicaron que, como siempre lo han denunciado, si no cumplen estas tareas están en riesgo de que no les renueven los contratos. “Hubo un contrato que se acabó este mes y sacaron bastante gente”, dijo una de las fuentes, quien agregó que hay otros con contrato hasta septiembre que temen quedarse desempleados si no obedecen.

Este medio conoció varios testimonios según los cuales a los psicólogos del programa Entorno Protector les ha tocado dejar sus labores en los colegios para sumarse a las actividades de campaña, tal como lo denunciaron en la época de recolección de firmas. Dejan de atender a niños, niñas y adolescentes para buscarle votos al candidato. Algunos dijeron que sienten mucha presión y que viven entre el estrés y el miedo.