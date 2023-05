Cuatro aspirantes hicieron oficial la primera coalición para buscar una candidatura única a la Alcaldía de Medellín

Aunque no se veía probable hace un par de meses que los precandidatos Juan David Valderrama y Claudia Carrasquilla hicieran alianzas de cara a la contienda electoral por la Alcaldía de Medellín, este jueves oficializaron, con los también aspirantes Carlos Cuartas y Juan Carlos Benjumea, la coalición Primero Medellín, con la que buscan consolidar una candidatura única.

No se veía probable porque Valderrama le había dicho a este medio que era impensado hacer una alianza con Carrasquilla. ¿Por qué se unió con Carrasquilla si cinco meses atrás lo había descartado? “Cuando manifesté no juntarme con ella fue porque estaba pensando que ella iba a tener el aval de Cambio Radical y con un partido tradicional no me voy a juntar. Cuando supe que iba por firmas, arrancamos a conversar. Mi prevención más que con ella era con Cambio Radical”, explicó Valderrama.

La unión comenzó con conversaciones aisladas entre ellos, durante las cuales encontraron que los unían diferencias, pero que también tenían puntos de encuentro sobre los que podrían trabajar. Por ello, decidieron reunirse los cuatro por primera vez el pasado jueves, cuando publicaron su primera foto juntos para generar expectativa.

La coalición, que es la primera que se oficializa en la ciudad para la Alcaldía, nació tras varios meses de conversaciones, durante los cuales cada aspirante venía haciendo su tarea política. Carrasquilla, Valderrama y Benjumea inscribieron movimientos significativos de ciudadanos para recoger firmas y avalarse, mientras que Cuartas cuenta con aval de un partido.

A los cuatro los unen posturas comunes sobre la forma cómo se está gestionando la ciudad y comparten la visión de que “va por mal camino”. Por ello, en un evento que tuvo lugar en la mañana de este jueves, en Parques del Río, se presentaron como una opción de centro derecha.

“Trabajaremos por la seguridad, la justicia, la movilidad, la infraestructura, el medioambiente y el tejido social de Medellín”, dijeron.

Carrasquilla, la abogada y exfiscal conocida como la “dama de hierro” ha recogido 75.000 firmas con el movimiento Medellín es de Todos. La precandidata trabajó 26 años como fiscal contra el crimen organizado, por lo cual participó en operaciones en colaboración con el FBI y la DEA que derivaron en la captura de narcotraficantes y jefes de organizaciones como el Eln, las Farc y el Clan del Golfo.

Por su lado, Valderrama, administrador de negocios, lleva 112.000 firmas recolectadas con su movimiento Proponemos y un equipo de voluntarios que lo acompaña en activaciones por las comunas y los corregimientos. Cuenta con experiencia en el sector privado y público, ha estado en el gabinete de tres administraciones municipales, fue el creador del Team Medellín, la tarjeta Somos de EPM y el programa Aldeas, entre otras iniciativas de ciudad.