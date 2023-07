Un paisa es el guía turístico de la favela más grande de Río de Janeiro

— Diosito es muy grande y las oraciones de mi mamá son muy buenas. Cuando llegué a la favela me preguntaba cómo iban a recibir a un colombiano. Y nunca pasó nada, al contrario, fui muy bien recibido, se respeta mucho a la gente trabajadora y me ayudaron a salir adelante. Tengo un agradecimiento muy grande con la favela.

—Les dije que venía en aventura a buscar un empleo para quedarme y ver el Mundial, esa era mi decisión, nadie me la sacaba de la cabeza. Uno de los amigos me contó que su familia vivía en una favela, que tenía un negocio de motos. Cuando me dijeron que era en una favela, dije yo: uy, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? Y la impresión fue muy grande.

***

La combi que nos lleva serpentea las calles estrechas que llevan a la Rocinha, en la emisora suena Lapada Dela, el éxito del año. Somos cinco colombianos y tres brasileños que vienen de Sao Paulo. “Bom dia”, decimos todos al bajar del carro y entrar al Mirante Rocinha, un balcón desde donde se divisa el sur de Río y la laguna Rodrigo de Freitas. No sabíamos quién era el guía y si alcanzaríamos a entender bien las instrucciones y la historia de la favela, asociada por películas, series y titulares a las guerras entre bandas narcotraficantes que se disputan el control territorial. Se imagina uno que ésta debe ser la Ciudad de Dios y que los Zé Pequeño estarán custodiando las esquinas. “Bom dia y buenos días, ¿ustedes son los que vienen de Medellín?”, pregunta Sergio, sin intentar disimular su portuñol paisa. No hay mucho tiempo para conversar, porque el tour está por arrancar, pero el mundo en definitiva es un pañuelo y debajo, casi siempre, hay un paisa.

Entramos a la Rocinha y la postal de comienzo es la de cualquier barrio popular de Medellín, calles estrechas, casas informales con dos o tres planchas encima, marañas de cables de energía pegados del transformador más cercano, carteles con promociones de carne y verduras, andenes minúsculos, gente en moto sin casco, muchas camisetas del Flamengo, un poco menos de Fluminense y Botafogo, y rutas de buses repletas que van para el centro.

—Rocinha es un lugar seguro, más que Ipanema o Copacabana—, dice Sergio, en alusión a las dos playas más famosas de Río, donde hay raponazos y carteristas esperando que algún turista se descuide.

Entramos por una madeja de pasadizos, cada tanto gritan “¡Colombiaaaaa!”. Sergio levanta la mano, saluda casi siempre por el nombre y seguimos el camino.

La gente de la Rocinha, cuenta, ha trabajado mucho para quitarse el estigma de comunidad peligrosa e impenetrable. Sergio reitera que es una zona segura para habitantes y turistas, siempre que se porten bien y trabajen de forma honesta. Esa ‘seguridad’ radica en el control absoluto que tienen dentro de la favela las bandas del crimen organizado. Desde hace décadas, como lo relatan investigaciones académicas sobre las favelas, incluida la Rocinha, las bandas imparten justicia, son árbitros de los problemas de vecinos, y administran servicios públicos, recreación y hasta deporte. La Policía solo hace presencia en las entradas y salidas de las favelas.

Sergio arrancó de cero en la Rocinha, acogido por su compañero de aventura de Cali. Trabajó los primeros meses limpiando motos en el taller que tenía esa familia.

—Un vecino que vivía a todo el frente me adoptó como un hijo. Me empezó a presentar a todo el mundo, me dio un par de consejos para que sacara la documentación brasileña y me dieran el permiso de trabajo. Cuando te contratan, te dan alimentación, sueldo y pasajes. Fueron los meses más difíciles hasta lograr esa carta.

Una vez legalizó su estadía en Brasil, consiguió un trabajo con cartera asignada, algo como su primer empleo formal, en un restaurante de Copacabana. Fue como recrear el cuento costumbrista Que pase el aserrador de Jesús del Corral, salvo que acá el antioqueño no apeló a mentiras piadosas.

—El día que me fueron a contratar me preguntaron si era mesero. Les dije que nunca, pero que aprendía rápido y sabía vender. Y ahí ya le metí el estilo paisa. No sabía abrir una botella de vino, pero sé contar chistes y hablar de fútbol, la gente empezaba a reír. Los dueños eran unos portugueses, quedamos en que íbamos a probar si ellos se amañaban conmigo y yo con ellos. El primer día me hice como 100.000 pesos colombianos en propinas y desde ahí mi vida cambió.