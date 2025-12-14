x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El Gaula se metió a la cárcel El Pedregal y pilló las caletas con celulares

    /FOTOS: POLICÍA NACIONAL Y CAPTURA DE VIDEO
hace 4 horas
