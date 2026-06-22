El Balcón de los Recuerdos, en Medellín, se roba todas las miradas con sus más de 300 antigüedades

No es un museo, pero fácilmente puede confundirse con uno. Tampoco es un centro cultural, es solo una casa, ubicada en todo el centro de Medellín en el barrio El Salvador, con una fachada tan llamativa como particular que capta la atención de propios y extranjeros. El Balcón de los Recuerdos, así dice el letrero —hecho con monedas de $50— que cuelga justo arriba de la puerta de la vivienda de Gloria Elcy Guarín Duque, quien hace 40 años llegó a la capital antioqueña tras ser desplazada, junto con sus padres y hermanos, del municipio de Granada en el Oriente del departamento. Desde que se estableció en esta ciudad ha vivido en la misma casa: una de dos pisos, justo al lado de la iglesia El Salvador. A la nostalgia de haber tenido que salir de su...