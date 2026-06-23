“Será victoria o empate”, la advertencia del técnico de RD Congo antes de enfrentar a Colombia

La Selección Colombia se enfrenta a la República Democrática Congo este martes, desde las 9:00 de la noche en el estadio de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Norteamérica-2026, y el técnico de la selección africana, el francés Sébastien Desabre, aseguró que cuando menos se llevarán un punto, tal como lo hicieron en el primer partido contra Portugal, que terminó 1-1. El elenco tricolor, por su parte, viene de triunfar 3-1 ante Uzbekistán.

“Tenemos que meter goles y sacar puntos. Será una victoria o un empate”, aseguró el entrenador francés en rueda de prensa. “Queremos clasificarnos para los dieciseisavos”.

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El estratega europeo reconoció que “Colombia es una de las selecciones favoritas” para ganar el Grupo K, pero no asumió el rol de víctima. “El papel de ser el retador nos va muy bien”, dijo.

Desabre celebró conseguir ante Portugal el primer punto de la RD Congo en la Copa del Mundo, 52 años después de su primera participación en Alemania 1974. Ahora “tenemos la meta de superar el grupo”, añadió.

El entrenador de 49 años garantizó que ante Colombia, la RD Congo ofrecerá un partido muy diferente al de Portugal. “Vamos a correr riesgos”, advirtió.

“Tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones”, presumió el adiestrador de los leopardos desde 2022.

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A pesar de que espera un abrumador dominio colombiano en la tribuna, Desabre pronostica “un ambiente muy positivo” en el estadio de Guadalajara, donde la RD Congo logró la clasificación a esta Copa del Mundo mediante la repesca intercontinental en marzo.

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