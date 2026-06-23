La “bomba fiscal” que enfrentará De la Espriella: Anif advierte ajuste de $53 billones para sanear cuentas públicas

A menos de dos meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro, comienzan a hacerse visibles los principales desafíos económicos que enfrentará la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Uno de los más complejos será el estado de las finanzas públicas, que según un análisis en el informe semanal de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) requerirá decisiones difíciles y un amplio consenso político para evitar un deterioro mayor de las cuentas del Estado. El centro de pensamiento advirtió que el nuevo gobierno recibirá “una bomba fiscal” más desafiante de lo que reflejan las proyecciones oficiales contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Mientras el Ejecutivo estima que el déficit fiscal...