La “bomba fiscal” que enfrentará De la Espriella: Anif advierte ajuste de $53 billones para sanear cuentas públicas

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, asumirá el poder con unas finanzas públicas bajo presión. Según Anif, el próximo Gobierno deberá ejecutar un ajuste fiscal equivalente a tres puntos del PIB para evitar un mayor deterioro de las cuentas del Estado.