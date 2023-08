No se sabe si puede operar, ni cuánto valdría: las dudas del Minminas por entrega de Jepírachi a los Wayúu

El Ministerio de Minas y Energía sacó a la luz varios reparos que podrían en duda la viabilidad de entregar el parque eólico Jepírachi a la comunidad Wayuú en la Guajira, tal como lo había anunciado públicamente EPM en julio.

A través de un comunicado conjunto, apoyado también por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), el Gobierno Nacional advirtió no tener la suficiente información para darle luz verde a esa entrega, alertando que todavía no es claro el costo de los trabajos para repotenciar el parque y aseguró que el complejo viene arrojando pérdidas durante los últimos años.

Según reveló el ministerio, la información más reciente sobre el proyecto quedó consignada en un comunicado radicado por EPM a comienzos de julio, cuyos datos le resultaron insuficientes para “determinar la viabilidad de continuar con la operación del parque bajo el esquema propuesto”.

Desde el punto de vista técnico, el principal reparo del Ministerio consistió en que todavía no es claro cuál es el “costo y el cronograma” de los trabajos y las inversiones que tendrán que realizarse sobre los dos aerogeneradores que están sin funcionar, que tendrían que tener reparación en componentes como “torres de aerogeneradores, sistema de refrigeración, sistema de control, cajas multiplicadores, torres de transmisión, entre otros”.