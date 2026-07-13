Un colombiano muere baleado en EE.UU. en un altercado donde participó el ICE

Una persona que organismos de derechos humanos identificaron como un colombiano de 26 años murió baleado este lunes en Estados Unidos en un incidente en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El tiroteo ocurrió en Biddeford, un poblado de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país.
El incidente ocurre después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.