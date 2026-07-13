Así operaba la red de visas falsas en Ibagué que usaba videos falsos de funcionarios de EE. UU.

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), desarticuló una organización criminal dedicada al fraude de visas que operaba mediante contenidos engañosos en redes sociales, con la que ofrecía beneficios migratorios de manera ilegal a ciudadanos de siete países de la región.
La operación, realizada en Ibagué, se desarrolló en articulación con el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, con apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial de Colombia.
En esta acción conjunta, se logró la captura en flagrancia de cinco presuntos ciberdelincuentes y tres diligencias de allanamiento en inmuebles utilizados como centros de operaciones.