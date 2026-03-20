Desmantelan desguazadero de vehículos que intentaron camuflar como un parqueadero en el centro de Medellín

Lo que se pensaba que era un parqueadero de carros por la cantidad de vehículos que ingresaban, se terminó descubriendo que al final era un desguazadero de vehículos. Se supo luego de que la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín llegaron al lugar y desmantelaron este establecimiento. Ubicaron este local mediante el seguimiento con cámaras LPR de un vehículo que fue hurtado. Estos dispositivos con tecnología de reconocimiento de placas, apoyado con las cámaras de videovigilancia, permitieron hacer el rastreo del mismo y este los direccionó hasta este espacio, ubicado en el barrio Prado, en el centro de Medellín.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “el seguimiento evidenció el recorrido de los automotores desde sectores como Los Alpes, en Belén, y Laureles hasta una bodega que operaba bajo fachada de parqueadero”. Entérese: Impactante robo en Antioquia: ladrones perforaron un muro para saquear una joyería Cuando ingresaron a este espacio, se encontraron vehículos desarmados, piezas mecánicas y equipos industriales que se usan para desarmar estos automotores. Incluso ubicaron placas alteradas de automotores reportados por hurto.

Estos fueron los dos carros hurtados y recuperados en el marco del operativo realizado en el barrio Prado. FOTO: CORTESÍA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN

Por la cantidad de autopartes encontradas en este operativo, desde la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín aseguraron que serían más de 20 los vehículos que fueron desarmados en este lugar para extraerle sus partes para comercializarlas en el mercado negro. Además de las autopartes, las autoridades lograron recuperar no solo el vehículo que los llevó hasta este local, sino también otro que había sido robado y que ya estaba siendo desarmado por parte de los delincuentes.

Estas fueron algunas de las autopartes que encontraron en medio del operativo en este local en el barrio Prado, en el centro de Medellín. FOTO: CORTESÍA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN

Uno de los propietarios de estos automotores, Mateo Rojas Atehortúa, destacó el trabajo de las autoridades para volver a tener el carro que había comprado con tanto esfuerzo y que la delincuencia se lo había quitado mediante la modalidad de halado en las afueras de su vivienda. Le puede interesar: Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín “Quiero dar gracias a Dios y a la Policía Nacional por recuperar mi vehículo, que es mi sustento y el de mi familia. De verdad me devolvieron la tranquilidad y la vida, porque con ese carro trabajo todos los días y respondo por mi esposa, mi hija y mi hogar”, relató este conductor.