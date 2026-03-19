Dos golpes a los depredadores sexuales que vienen de Estados Unidos a Medellín: declararon culpable a uno y deportaron a otro

La ofensiva contra los depredadores sexuales que vienen del exterior a Medellín sigue dando sus frutos. Mientras que a uno que aterrizaba lo devolvieron a su país sin dejarlo cruzar los controles migratorios, a otro una corte norteamericana le estaba dando sentencia por delitos sexuales contra menores de edad.
El caso más reciente se produjo cuando un extranjero, que provenía del aeropuerto internacional de Miami, fue interceptado por los funcionarios de Migración Colombia y en medio de las entrevistas se enteraron de sus macabras finalidades.