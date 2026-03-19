Dos golpes a los depredadores sexuales que vienen de Estados Unidos a Medellín: declararon culpable a uno y deportaron a otro

La ofensiva contra los depredadores sexuales que vienen del exterior a Medellín sigue dando sus frutos. Mientras que a uno que aterrizaba lo devolvieron a su país sin dejarlo cruzar los controles migratorios, a otro una corte norteamericana le estaba dando sentencia por delitos sexuales contra menores de edad. El caso más reciente se produjo cuando un extranjero, que provenía del aeropuerto internacional de Miami, fue interceptado por los funcionarios de Migración Colombia y en medio de las entrevistas se enteraron de sus macabras finalidades.

Con el fin de corroborar o disipar sus dudas, hicieron una revisión de su equipaje y encontraron algo revelador: más de 40 unidades de ropa interior femenina, de varias tallas, joyas y más de 30 condones que serían utilizados para situaciones sexuales. Entérese: Aeropuerto de Rionegro ya suma este año 14 extranjeros inadmitidos por alertas de turismo sexual El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó: “Otro más al que le decimos: go home. Gracias al trabajo que realizamos desde las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, en articulación con Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano estadounidense con fines de explotación sexual en Medellín”.

Estos son algunos de los elementos que le encontraron al estadounidense que deportaron del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Con este caso son 28 los extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, que son devueltos desde el terminal aéreo de Rionegro, pero que presta servicio a Medellín, y el mandatario aseguró que con el reporte enviado se les abrió investigación a varios en sus países de origen.

Sentenciado por delitos contra menores en Medellín

Hablando de investigaciones contra extranjeros por situaciones registradas en Medellín, una corte del estado de Florida declaró culpable al estadounidense-mexicano Ramón Arellano Sandoval, de 65 años, por delitos contra una menor de 14 años en la capital antioqueña. Le puede interesar: Cayeron en Medellín alias Gokú y Kata buscados por trata de personas en Venezuela: así operaban en el Parque Lleras El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que el sentenciado intercambió mensajes de texto y videos con la víctima, teniendo conocimiento que era menor de edad. Esto sumado a que le solicitó sostenidamente material de tipo sexual a cambio de pago mediante plataformas electrónicas.