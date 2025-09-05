24 años de cárcel para hombre que apuñaló a su sobrina de 5 años en Medellín

Luego de avalar el allanamiento a cargos del procesado, un juez de conocimiento condenó a 24 años y 4 meses de prisión a un hombre de 23 años, por el delito de tentativa de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, la noche del 31 de julio del año 2024, el hoy sentenciado agredió con arma blanca a su sobrina de 5 años y le causó 4 heridas que por poco acaban con su vida.

La menor fue atacada en el barrio Santo Domingo de la capital antioqueña, mientras visitaba la casa de una de sus tías, en donde también residía el agresor.

La Fiscalía demostró que el ataque fue perpetrado como un acto de venganza contra la madre de la niña, a quien el victimario culpaba de un accidente que le había hecho perder su mano derecha.