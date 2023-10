Fue por esa misma época que la junta directiva de EPM renunció en pleno, dejando una crisis en el gobierno corporativo sin precedentes en la ciudad. “Señor Alcalde por lo anterior y al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de ésta”. Así terminaba el comunicado publicado por ocho de los nueve miembros de la junta directiva de EPM ese 11 de agosto de 2020.

Tal vez la primera de esas decisiones que empezaron a romper su credibilidad fue la de crear un gueto en el barrio El Sinaí, comuna Santa Cruz, en junio de 2020, donde mandó a instaurar un cerco militar que, literalmente, arrinconó al barrio a orillas del río Medellín a padecer hambre durante meses por ser supuestamente un foco epidemiológico peligroso para el resto de la ciudad. Sin embargo, los expertos nunca avalaron dicha medida ni la encontraron razonable a la luz de la evidencia científica del momento. Hecho que no le importó a la Alcaldía que sometió a un gueto a una comunidad que, tal como lo evidenció una crónica de EL COLOMBIANO en agosto de 2022, nunca se repuso de la estigmatización a la que fue sometida.

Ya en 2022 la administración Quintero colapsó. Con la desfavorabilidad en cifras históricas que jamás había visto un mandatario en la ciudad, Quintero se apartó de su labor como alcalde y se concentró en su proyecto político cuyo principal objetivo es convertirlo en presidente. Desde finales de 2021 comenzó una desbandada de funcionarios, de medio y alto nivel de su gabinete, que terminaron metidos en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Fueron más de 100, entre directivos y secretarios, un abandono progresivo de la ciudad que terminó con la salida del propio alcalde, quien no tuvo reparos en advertir el grave daño a la institucionalidad y la gestión de su plan de desarrollo que causaba el hecho de que se metiera de lleno en político.

Con su gabinete completamente desarmado, sin credibilidad, los últimos meses de Quintero solo sirvieron para mostrar una versión todavía más desorientada y errática. Creó decenas de narrativas sobre hechos que no sucedieron o deformó la verdad en decenas de situaciones. Cabalgó con la supuesta recuperación de $20 billones para la ciudad que nadie, ni ciudadanos, ni opositores ni veedurías sabe de dónde salieron. Y se dedicó a alentar las campañas políticas de sus amigos y exfuncionarios. Independientes, como partido político, entregó 2.860 avales en todo el país para alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos, con recursos que, tal como lo han señalado diferentes denuncias de EL COLOMBIANO, provendrían de las propias arcas de la ciudad.

Medellín fue su ring electoral

Si bien la revocatoria a Quintero no progresó porque el CNE no avaló las cuentas del movimiento promotor, Quintero aprovechó desde 2021 para impulsar la narrativa de hacer ver al uribismo como culpable del intento de sacarlo del poder. Sus contradictores –los revocadores– se sintieron con el suficiente respaldo ciudadano para lograr los poco más de 145.000 votos que se requerían para cumplir su objetivo, lo que puso a Medellín en el centro del debate electoral nacional.

No fue gratuito que los dos personajes más antagónicos de la política nacional enfilaran sus baterías para ser protagonistas de esta revocatoria. Por un lado, el expresidente Álvaro Uribe no escatimó esfuerzos para sacar a relucir lo que considera es la peor alcaldía de la ciudad en décadas. Y, por su parte, Gustavo Petro rodeó al mandatario local advirtiendo que –a su juicio– lo único que había era una orfandad de poder del uribismo y no una mala gestión de quien lideraba la ciudad.