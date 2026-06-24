A un mes del cambio de gobierno, Quintero lleva otra de sus fichas a la Supersalud

Quiñones Corrales, quien se presenta en la red social LinkedIn como líder en formalización empresarial y laboral, estará a disposición del exalcalde en la Superintendencia de Salud, con un cargo de asesor código 1020, grado 13.

A poco más de un mes de terminar el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, metió otra más de sus fichas a esa entidad . Se trata de Milton José Quiñones Corrales, quien fue secretario de Servicio Ciudadano durante su administración en Medellín.

‼️ Otros quinteristas que caen parados en la SuperSalud, @QuinteroCalle , @petrogustavo , para terminar de raspar la olla. Mientras Daniel Quintero enfrenta crecientes cuestionamientos por su presunta participación en política y avanzan procesos e investigaciones sobre su... pic.twitter.com/GmpiIrmRoM

En Supersalud, Quiñones Corrales se unirá a Esteban Restrepo, Juan David Duque y Sergio Andrés López.

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Junto a las consideradas fichas clave de Quintero, imputado por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, en el caso de Aguas Vivas, Quiñones ha rodado por varias entidades del orden nacional, como ESAP (2024), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (julio–octubre de 2025) y la Agencia Nacional de Tierras (octubre de 2025 – junio de 2026).

Su nombramiento se da dos días después de que la entidad, con autorización firmada por Juan David Duque, ordenara una inspección relámpago en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), de la cual es gerente Esteban Ramos.

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Duque fue destituido por el Concejo de Medellín por irregularidades con el manejo de la caja menor del Distrito, en una moción de la que fue ponente Alfredo Ramos, hermano del actual gerente de la FLA.

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