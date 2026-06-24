A un mes del cambio de gobierno, Quintero lleva otra de sus fichas a la Supersalud

A poco más de un mes de terminar el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, metió otra más de sus fichas a esa entidad. Se trata de Milton José Quiñones Corrales, quien fue secretario de Servicio Ciudadano durante su administración en Medellín.
Quiñones Corrales, quien se presenta en la red social LinkedIn como líder en formalización empresarial y laboral, estará a disposición del exalcalde en la Superintendencia de Salud, con un cargo de asesor código 1020, grado 13.