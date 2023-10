Pero Quintero, que hace cuatro años denunciaba ser víctima de campañas negras, ahora aparece como victimario. Esta versión de candidato parece no tener líneas rojas: es violenta, desesperada dirán algunos.

Mientras unos lo quieren otro lo abuchean. Ex alcalde de Medellín Daniel Quintero. Sucedió en Castilla. pic.twitter.com/zme6xGklAo

Dos días después, el pasado martes 3 de octubre, hizo su primera correría por las estaciones del Metro. En la mañana estuvo en El Poblado y al final de la tarde, en Tricentenario y Acevedo. El viernes madrugó a Exposiciones. Siempre con un micrófono puesto y con una cámara siguiéndolo para captar el momento en que alguien lo abrace o lo felicite o le diga que va a votar por Upegui.



En Tricentenario, Norela, una vendedora ambulante de empanadas quiso darle las gracias porque durante su alcaldía los funcionarios de Espacio Público no le pusieron problema, como le había ocurrido en otras administraciones.

Lo buscó y le regaló un par de empanadas. Quintero supo que la pelota le había quedado rebotando al frente de la línea de gol, una oportunidad que no se podía perder: “Yo fui el mejor Alcalde para los venteros, ¿sabe por qué? Porque yo fui ventero”, le dijo.

Luego fue hasta el puesto y le compró las 20 empanadas que le quedaban, fueron $30.000. “¿Qué hace un exalcalde desocupado?, se pone a vender empanadas”, así empieza el video que hizo con Norela. Después, con cinco o seis flashes encima, Quintero le pregunta: ¿vos crees lo que dice Fico que los venteros ambulantes son delincuentes? “¡No hombre! Si uno lucha es por la familia. Entonces él no cree en la familia, porque detrás de cada ventero hay una familia”, le respondió.



—¿Entonces vas a votar por Upegui? —le pregunto a Norela tres días después del video.

—No sé...

—¿Y eso?

—Lo estoy pensando, el último día ahí en el puesto decido. Yo no soy petrista, pero uno también piensa: ah, que robe otro, no siempre los mismos.