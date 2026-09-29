Medellín impulsa sus talentos con siete laboratorios públicos de música e incentivos para la industria cinematográfica

Con soltura, Daniel Vélez y Majo Revés se refieren a la incidencia del apoyo del gobierno local en los logros de sus carreras artísticas. Él es un afamado productor de cine animado que recién recibió el máximo galardón de Annecy por la participación de su empresa Bombillo Amarillo en el film asiático La Violinista; ella, el talento musical que se ha forjado en los estudios públicos de Medellín Music Lab. Entre estas montañas ocurre algo impensado: el arte —un oficio sobre el cual todavía pesa el mito de que es imposible vivir de él— está transformando vidas, materializando sueños y consolidándose como una industria plenamente viable. Por las calles de esta ciudad, a cada instante, se respiran ritmos urbanos y observan escenas cinematográficas por doquier. Todos son actores de una película de adrenalina y resiliencia. Un relato alegre de comunas y jolgorio. Ese fue el primer paso para recorrer el camino que conduce a ser la capital de la industria creativa: reconocer el talento y exhibirlo con orgullo; saber que Medellín es una potencia en el reguetón y crear las herramientas para producirlo profesionalmente; y ser los mejores en este género musical y que los jóvenes vivan de él. También en el cine hay certezas y aprendizajes. La ciudad es un escenario inigualable para el rodaje, con locaciones de primer nivel y costos competitivos. Además, está impregnada de un realismo de película que preparó, sin premeditarlo, a guionistas y directores para lograr las mejores producciones. Una de las estrategias, modelo en Colombia, con la que se ha logrado que Medellín sea de película, y que se rueden producciones en la ciudad, es el ‘cash rebate’, que es un reembolso en efectivo de hasta un 20% sobre gastos realizados con proveedores locales.

Matthew Patnik, productor ejecutivo de Night Manager, una serie que rodó parte de su segunda temporada en Medellín con el acompañamiento de FilMedellín, y de la que algunas escenas se rodaron en la capital antioqueña, destaca los beneficios de la locación paisa. “El incentivo tributario es favorable para las producciones que vienen aquí y ha hecho todo mucho más fácil, financieramente tuvo un impacto enorme en la serie”, afirma, en tanto destaca otras características: “Si miras Medellín, por ejemplo, está la plaza La Alpujarra. No he visto una así o similar en otra parte”. El ‘cash rebate’ se implementa a través de cuatro líneas: el reembolso financiero dirigido a proyectos presentados por empresas locales; la diseñada para proyectos de empresas nacionales o internacionales que contraten servicios de producción en Medellín y cumplan con mínimos de gasto contratados con proveedores locales; otro que es exclusivo para empresas de la ciudad, enfocado en la promoción y circulación en eventos y festivales internacionales; y uno más destinado al fortalecimiento de proyectos y talentos locales. Los incentivos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, se han expandido hacia industrias relacionadas como los videojuegos, el doblaje (incluyendo estímulos para doblaje al portugués brasileño), la promoción y el fortalecimiento empresarial. Según reportó esa dependencia, entre 2024 y 2026 se impulsaron 280 producciones gracias a la expansión del fondo de incentivos, cuyos recursos pasaron de $1.159 millones en 2024 a $2.022 millones en 2025 y alcanzaron los $2.770 millones en 2026. Al tiempo con los beneficios tributarios, la Administración Distrital aumentó los recursos de apoyo para rodajes, de $1.159 millones en 2024 a $1.318 millones para el segundo semestre de 2026. Incentivos y demás iniciativas hacen parte del proyecto Comisión Fílmica de Medellín, que tiene varios programas que apoyan a la industria, como el de Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM), que entrega fondos económicos e incentivos diseñados para apoyar proyectos, empresas y talento audiovisual. Esta iniciativa distrital actúa como la ventanilla única e intermediaria de las producciones ante la institucionalidad. Entre 2024 y 2026 ha acompañado 95 producciones locales, nacionales e internacionales en trámites y gestión de permisos, coordinación interinstitucional con dependencias como Espacio Público, Movilidad, Seguridad y servicios necesarios para las filmaciones.

María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, dice que con estos beneficios a la industria se dinamizó la economía local con la movilizaron de un gasto efectivo de más de $39.000 millones solo en el primer semestre de 2026. “También hay un impacto en el talento y capacidades con la formación y herramientas especializadas gratuitas descentralizadas en comunas y corregimientos en temas como guion, producción, animación y documental y se posiciona internacionalmente la ciudad, a través de la atracción de inversión, alianzas con mercados internacionales y visibilización global de las historias creadas desde Medellín”, agrega. Entre los casos de éxito respaldados por la Comisión Fílmica —junto a la labor de Daniel Vélez con Bombillo Amarillo o producciones como The Night Manager— destaca la película Piedras Preciosas. Dirigida por el cineasta local Simón Vélez (Triángulo Películas), la obra fue beneficiaria de los programas de fortalecimiento empresarial y desarrollo del talento local. Esta coproducción con Portugal tuvo su estreno mundial en la sección Fórum de la Berlinale y participó en Bafici y Ficci, previo a su estreno comercial en cines colombianos el 10 de septiembre de 2026.Otro proyecto emanado del apoyo de Filmedellín fue Todos los lugares a donde ir de la cineasta Tiagx Vélez (Crisálida Cine), beneficiario de ‘cash rebate’ local, seleccionado en la sección Work in Progress Latinoamérica del Festival de San Sebastián, abriendo alianzas de coproducción y distribución estratégica para el cine hecho en la ciudad.

Sonido profesional del barrio

Ricardo Jaramillo es un joven medellinense apasionado por la música. Ese amor por su ciudad lo llevó a recorrerla y a conocer, en medio de una charla con una cerveza en cualquier tienda de barrio, los ritmos y composiciones de los pelados. Así conoció los torneos de rap, de freestyle, y no solo descubrió el talento, sino el deseo de cientos de muchachos de pertenecer a la industria musical y ganar plata con ese arte. Hoy Jaramillo es secretario de la Juventud y toda esa experiencia en las calles la llevó a la Administración para impulsar Medellín Music Lab, una novedosa estrategia que consiste en laboratorios públicos de producción musical, en los que los chicos y chicas de la ciudad están produciendo profesionalmente, con equipos de alta tecnología y acompañamientos de expertos. “Esta industria está creciendo y necesita cada vez un mejor talento. Tiene tres componentes: estudios públicos de grabación. Ya tenemos siete en Medellín. La descentralización del entretenimiento, donde invitamos a los grandes artistas a la ciudad, y hacemos que vayan a tocar o a cantar, también, a los barrios de forma gratuita en espacios públicos como Unidades de Vida Articulada o parques. Además visibilizando a los talentos locales en estos conciertos. Y un tercer componente, que es el de la formación especializada”, explica Jaramillo.

El artistas J Balvin apoyó la construcción de un estudio de grabación en la comuna Popular de Medellín. Foto: Cortesía

El presupuesto de este programa es de aproximadamente $5.000 millones pero tiene el apoyo del sector privado en oportunidades de inmersión laboral artístico, y de artistas como J Balvin que aportó en la construcción de un estudio de grabación en la comuna Popular, en el nororiente de Medellín. “Los beneficiarios tienen acceso a siete estudios públicos de grabación que están en expansión: vamos a llegar a 15 espacios de estos para producir su música y que realmente tengan esa oportunidad para explorar su talento. Además, les abrimos escenarios reales con shows pagos”, añade el secretario de Juventud. A las convocatorias de MML se han presentado miles de muchachos. El mecanismo para seleccionar los talentos que se impulsarán fue una serie tipo ‘reallity’ Los ganadores fueron Pau Vergara, de música popular, y Majo Revés, más alternativa, que reciben contratos de distribución para seis canciones.

La cantante, ilustradora y directora escénica Majo Revés encontró en Medellín Music Lab una vía para acercarse a la industria musical, ampliar sus contactos y conocer oportunidades más allá de la formación artística. Participó en la segunda cohorte del programa a finales de 2024, y valora el acompañamiento recibido, aunque confiesa que todavía no puede vivir de su música. “MML me muestra que hay un camino de mucha disciplina y de convicción. Se requiere mucha ayuda del sector público, del sector privado, de tener contactos. Nos acerca a ciertas oportunidades, pero digamos que yo aún no puedo vivir de mi proyecto”, acota. La cantante, que ha estado en festivales y como telonera de grandes artistas, apunta, como observación de los procesos, que debe haber más orden en las convocatorias, pues muchas personas se las pierden porque no hay suficiente difusión. “Creo, también, que no solo se debe concebir al artista como esa persona que es una estrella en el escenario. Hay artistas en las orquestas, en los coros, a quienes deben dársele igualmente espacio y conectarlos con los circuitos que traen cultura”, agrega. Junto a Majo, está Pau Vergara, otro talento impulsado por MML y que ya está siendo reconocida con su sonido ´guascatón´.

Gracias al programa público, la joven artista, nacida y criada en el municipio de Venecia, Suroeste de Antioquia, hoy cuenta con un equipo de trabajo, la posibilidad de grabar su primer trabajo este año y muchas oportunidades más. “Medellín Music Lab ha sido, sobre todo, una bendición. Era algo que no estaba en mi mapa de sueños, pero aproveché cada recurso porque en el fondo sabía que siempre lo deseé; solo que no me atrevía a decirlo por esa realidad que a uno, como joven de pueblo, le toca asumir”, dice. Los proyectos de Pau y Majo, así como otros seleccionados, podrían hacer parte de Hybe Corporation, los mismos que están detrás de la agrupación sur coreana BTS, actualmente un fenómeno musical en el mundo. La llegada a Medellín de esa organización productora es otro de los logros de la estrategia de internacionalización artística de la ciudad. Según Ricardo Jaramillo, Hybe tendrá en la ciudad el primer estudio público de Suramérica y una serie con más de tres millones de visualizaciones. Daniel Vélez triunfando en el festival de cine animado más prestigioso del mundo, Majo y Pau cantándole a auditorios globales o talentos locales firmando contratos con gigantes como Warner empiezan a volverse cotidianos en una Medellín que cada vez se acerca más al primer mundo, una que cambió la violencia por el flow y las escenas cinematográficas.

Otros programas de promoción cultural

Entre 2024 y 2026, la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura ha destinado cerca de $66.500 millones en recursos, apoyando a 2.872 propuestas artísticas (por estímulo) y beneficiando a miles de artistas que las integran desde diferentes sectores de la ciudad. Así mismo, la Red de Músicas de Medellín tiene más de 6.300 niñas, niños, jóvenes y adolescentes en 29 escuelas. “Este año, la Alcaldía abrió la escuela número 29 de la Red de Músicas de Medellín en el barrio Santo Domingo Savio. Tendrá un enfoque de músicas cantadas rurales y urbanas”, afirma la secretaria de Cultura, Verónica Suárez. Esa dependencia también lidera la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, con más de 10.000 participantes vinculados a los procesos de formación artística y cultural en la ciudad. Bloque de preguntas y respuestas