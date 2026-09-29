Medellín impulsa sus talentos con siete laboratorios públicos de música e incentivos para la industria cinematográfica

Con soltura, Daniel Vélez y Majo Revés se refieren a la incidencia del apoyo del gobierno local en los logros de sus carreras artísticas.
Él es un afamado productor de cine animado que recién recibió el máximo galardón de Annecy por la participación de su empresa Bombillo Amarillo en el film asiático La Violinista; ella, el talento musical que se ha forjado en los estudios públicos de Medellín Music Lab.
Entre estas montañas ocurre algo impensado: el arte —un oficio sobre el cual todavía pesa el mito de que es imposible vivir de él— está transformando vidas, materializando sueños y consolidándose como una industria plenamente viable.
Por las calles de esta ciudad, a cada instante, se respiran ritmos urbanos y observan escenas cinematográficas por doquier. Todos son actores de una película de adrenalina y resiliencia. Un relato alegre de comunas y jolgorio.
Ese fue el primer paso para recorrer el camino que conduce a ser la capital de la industria creativa: reconocer el talento y exhibirlo con orgullo; saber que Medellín es una potencia en el reguetón y crear las herramientas para producirlo profesionalmente; y ser los mejores en este género musical y que los jóvenes vivan de él.
También en el cine hay certezas y aprendizajes. La ciudad es un escenario inigualable para el rodaje, con locaciones de primer nivel y costos competitivos. Además, está impregnada de un realismo de película que preparó, sin premeditarlo, a guionistas y directores para lograr las mejores producciones.
Una de las estrategias, modelo en Colombia, con la que se ha logrado que Medellín sea de película, y que se rueden producciones en la ciudad, es el ‘cash rebate’, que es un reembolso en efectivo de hasta un 20% sobre gastos realizados con proveedores locales.