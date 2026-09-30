El cucuteño que sacó 500 en el Icfes estudiará Ingeniería Matemática en Eafit en Medellín: esta es su historia

Matías Luengas Vergel no lo podía creer cuando vio el número en la pantalla: 500 sobre 500. El joven de 16 años, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta, tuvo que intentar varias veces acceder a la plataforma del Icfes antes de que el sistema le confirmara lo que ya estaba ahí: el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11. En su casa, sus padres Weimar Luengas y Liliana Vergel esperaban un resultado destacado, pero no necesariamente ese que ahora le abre las puertas a una beca para estudiar en la universidad que quiera, y de entre todas, escogió la Universidad Eafit. Primero, sobre qué estudiar, él ya lo tenía claro desde antes de cualquier reconocimiento: dedicarse a las matemáticas. Así que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca que cubriría la totalidad de sus estudios universitarios —financiada por el empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass— la decisión fue sencilla. El joven eligió estudiar Ingeniería Matemática en Eafit, una carrera que cruza el cálculo con programación, innovación tecnológica e inteligencia artificial. La rectora de la Eafit, Claudia Restrepo, respondió con entusiasmo al anuncio: “Nos honra que él haya elegido EAFIT para continuar su formación. Recibirlo en la universidad de la ciencia y la innovación en Colombia será un privilegio y, al mismo tiempo, una inmensa responsabilidad para que pueda desarrollar plenamente su extraordinario talento”. Restrepo también anunció que la universidad sumará capacidades y recursos a través de su sistema de becas para el acceso, en alianza con la empresa privada. Entérese: Universidad antioqueña ocupó el primer lugar en pruebas Saber Pro 2025, ¿cuál es?

Lo que hay detrás del resultado

Aunque Matías era el mejor alumno de su curso y venía de una racha de logros en competencias académicas nacionales, el Icfes no le resultó sencillo. Él mismo reconoció que hubo preguntas que lo pusieron a dudar, especialmente en Ciencias Naturales y Sociales, donde las opciones venían diseñadas para confundir y había que pensarlas bien antes de marcar. Aun así, lo logró en su primera presentación, algo que lo distingue incluso de otros estudiantes que han alcanzado el puntaje perfecto tras varios intentos. La trayectoria de Matías antes del Icfes ya era llamativa. En 2025 ganó las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander, una de las competencias más exigentes del nororiente del país. Al año siguiente fue más lejos: se coronó primero en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria organizadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS), una prueba nacional en la que participaron más de 20.000 jóvenes de todo el país y que tuvo 245 finalistas de alto rendimiento. Matías les ganó a todos.

Números desde los tres años

Matías tiene una relación especial con los números y las letras. Según recuerdan sus padres, desde los tempranos tres años ya leía fragmentos en las novenas de fin de año, algo que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Desde sus primeros años escolares, ya mostraba una marcada tendencia a cuestionar y verificar los conceptos que le presentaban en clase, una actitud que con el tiempo encontró su lugar natural en las matemáticas, estudio dedicado precisamente a verificar la verdad de razonamientos lógicos. Esa búsqueda de certeza y un orden es lo que Matías señala como su atractivo definitivo. Pero, claro, Matías no solo se ha dedicado a los números. Como todo joven, ha pasado su tiempo entre el estudio y otras actividades, como el baloncesto, deporte al que le dedicaba tiempo de manera regular. Según explicó su método de disciplina académica, se impuso una regla para poder disfrutar y apremiar lo obligatorio: terminar los deberes escolares antes de ir al entrenamiento. Esa disciplina, que su madre Liliana describe como una constante desde la infancia, permitió que no sacrificara su vida por las notas, pero que lograra organizar sus tiempos para que todo cupiera. En el colegio incluso dedicaba tiempo por fuera de clase a explicarles matemáticas y ciencias a los compañeros que tenían dificultades. Lo hacía sin cobrar nada, de manera desinteresada. Por esto, incluso ha considerado la docencia como parte de su futuro, lo cual aún no ha descartado pues, junto con la investigación, la enseñanza sigue siendo uno de los caminos que Matías proyecta.

Cúcuta, dos años seguidos en la cima

Con Matías, Cúcuta celebra por segundo año consecutivo el puntaje perfecto en el Icfes. En 2025, el logro fue de Andrés Felipe López Gutiérrez, quien lo alcanzó en su tercera presentación del examen. El Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde estudió Matías, se consolidó en 2025 como el primero en el ranking de Cúcuta entre 127 instituciones evaluadas, el segundo en Norte de Santander y el número 63 a nivel nacional entre 9.903 colegios. El 45 por ciento de sus graduados obtiene más de 360 puntos en las pruebas de Estado, un promedio muy por encima de la media nacional. Esto, junto con la disciplina que refiere el joven, también es importante. En fin de cuentas, las puertas de la excelencia se abren conjuntamente, junto con la familia, la comunidad educativa y la voluntad del estudiante. Ahora, Matías emprenderá desde Medellín una carrera que él mismo describe como el cruce perfecto entre lo que más le apasiona —la lógica de los números, la precisión del cálculo— y hacia donde quiere ir; la inteligencia artificial, la investigación y, algún día, el aula. Lea más: ¡Una tesa! Estudiante de Itagüí fue el mejor Icfes de Antioquia y se acercó al puntaje perfecto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas