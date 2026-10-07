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Cuatrillizos que serían idénticos, un caso único en Colombia, esperan su nacimiento en una clínica de Medellín

María Tapia y Jonatan Zapa, de Caucasia, ya están en Medellín, donde la Clínica del Prado atiende su embarazo de alto riesgo: cuatro niños que, según los exámenes, compartirían placenta en bolsas distintas.

  • María Tapia y Jonatan Zapa esperan cuatrillizos idénticos. Foto: tomada de TikTok @cuatrillizoscaucasia
    María Tapia y Jonatan Zapa esperan cuatrillizos idénticos. Foto: tomada de TikTok @cuatrillizoscaucasia
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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María Tapia y Jonatan Zapa dejaron Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y hoy esperan en Medellín. En la ciudad, en la Clínica del Prado, un equipo médico sigue de cerca su embarazo de alto riesgo.

Esperan cuatro niños, Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, que tienen 30 semanas de gestación -casi 7 meses- y que, de acuerdo con lo que han contado, serían monocigóticos, es decir, gemelos idénticos.

La noticia la recibieron en un hospital de Caucasia, en el Bajo Cauca, que trabaja en coordinación con la Clínica del Prado como “hospital padrino”.

Entérese: Madre alemana dio a luz cuatrillizos a los 65 años

Todo comenzó en un control médico, cuando la doctora iba contando. “La doctora quedó impresionada y nosotros, pues, sin palabras, porque cuando ocurrió un hecho muy particular, se empezó a contar uno, dos, tres y cuatro. Entonces, quedamos allí muy en silencio y procesando la información...”, recuerda Zapa.

Pero lo excepcional del caso está en que precisamente son todos gemelos, y vienen del mismo cigoto: “Ellos están en la misma placenta, pero con diferentes bolsas. Todos son varones, y ahí es donde está lo excepcional”

Por su lado, María, la madre de 38 años, está en buen estado de salud. Según sus testimonios, el tamaño de su abdomen le dificulta caminar y casi no ha tenido antojos. Con los días contados, dice que ya tiene “ganas de conocerlos”.

Una probabilidad muy baja

La literatura médica calcula que un embarazo de cuatrillizos monocigóticos ocurre cerca de una vez entre 15 millones. Para dimensionarlo: el DANE reportó seis partos cuádruples en Colombia en 2025, ninguno de ellos monocigótico. Hasta ahora, según los reportes, el país no tiene casos documentados de cuatrillizos idénticos.

En los cuádruples comunes, cada bebé suele proceder de un óvulo distinto y los hermanos no son idénticos. En un caso monocigótico, un solo óvulo fecundado se divide y da lugar a todos.

Que además compartan placenta suele aumentar los riesgos para la madre y los bebés, y por eso estos embarazos requieren control especializado y un parto planeado con anticipación, como el que esperan tener dentro de poco en Medellín.

Una de las imágenes más impactantes de este caso es la ecografía en la que se ven a los cuatro bebés con sus formas iniciales compartiendo el primer hogar.

Las fotos del embarazo se han compartido en la cuenta de TikTok @cuatrillizosCaucasia por donde la pareja ha compartido públicamente gran parte de su recorrido en este extraordinario embarazo, desde citas médicas, hasta la revelación del sexo y la compra de las primeras bañeritas para los 4 niños.

El caso sigue siendo noticia, familiares, científicos y habitantes de Caucasia, Antioquia y otras partes de Colombia y el mundo, tienen los ojos puestos sobre María, esperando que el parto resulte bien y la familia pueda conocerse pronto.

Ahora bien, aunque se dice que provienen de un monocigoto, se necesitarán pruebas genéticas para confirmar que son precisamente cuatrillizos idénticos.

Lea más: Cuatrillizos varones que serían idénticos: el sorprendente caso de una pareja de Caucasia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué diferencia a los cuatrillizos monocigóticos de un embarazo cuádruple convencional?
En un embarazo cuádruple convencional, la madre libera cuatro óvulos distintos que son fertilizados por cuatro espermatozoides diferentes, resultando en hermanos genéticamente distintos (fraternos). En el caso monocigótico, un solo óvulo y un solo espermatozoide forman un embrión que posteriormente se divide en cuatro partes iguales, dando lugar a cuatro bebés con el mismo ADN, sexo y tipo de sangre.
¿Por qué se considera un embarazo de alto riesgo compartir la misma placenta?
Cuando múltiples fetos comparten una sola placenta (embarazo monocorial), existe el riesgo de que las conexiones de los vasos sanguíneos causen un flujo desigual de sangre y nutrientes entre los bebés (síndrome de transfusión feto-fetal). Por ello, se exige seguimiento ecográfico de alta resolución y un desembarazo planeado mediante cesárea.

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