Se agrava crisis en hospital de la UdeA: faltan medicinas y no le pagan a los médicos

El Hospital Alma Mater de nuevo está atravesando una profunda crisis financiera que lo tiene atrasado en el pago de su personal médico y pasando afugias para atender a sus pacientes. Esta vez, la alerta vino de gran parte de los especialistas, médicos y enfermeros que trabajan allí, quienes sostuvieron que esa entidad todavía les debía el 45% de sus honorarios correspondientes al mes de enero y la totalidad de febrero y marzo. Además del desajuste financiero, los médicos denunciaron que esa institución de la Universidad de Antioquia, hoy bajo el control de un rector nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, hasta se había colgado en el pago de sus aportes a pensión y seguridad social. Le puede interesar: Caos en remisión de pacientes en Antioquia: más de 500 están varados en hospitales Pese a que toda la red hospitalaria en Medellín y Antioquia está bajo máxima presión financiera y de servicios desde hace más de un año, la situación se muestra más grave en este hospital, ya que el hueco que tiene por culpa de las deudas de las EPS se ha traducido en falta de recursos para conseguir insumos y funcionar correctamente.

A diferencia de otras instituciones como las del conglomerado público de Medellín o las de la Gobernación de Antioquia, que ha han mantenido a flote por cuenta de los salvavidas que les lanza el Distrito y el Departamento, el hospital universitario es de carácter mixto y le está pidiendo el salvavidas al Gobierno Nacional, que paradójicamente ya tienen bajo su control a las principales EPS que no le pagan al hospital. La gravedad de la situación fue denunciada esta semana por el sindicato Asmedas, que agremia a gran parte de los médicos de la ciudad y que desde hace varios años ha sido una de las voces más críticas del manejo de la institución. Siga leyendo: Crisis de Nueva EPS se agrava en Antioquia: 8 de cada 10 pacientes no son atendidos Además de los retrasos en los pagos, la agremiación señaló que los médicos están sobrecargados de trabajo y sufren de un déficit severo de medicamentos e insumos para atender a los pacientes. Fabián Alberto Durán, médico general de ese hospital e integrante de Asmedas, sostuvo por ejemplo que en el último año se han ido inhabilitando paulatinamente por lo menos 120 camas de hospitalización, una paradoja en una ciudad que tienen gran parte de su infraestructura colapsada.

Así mismo, el galeno denunció que el hospital está teniendo graves problemas de abastecimiento en medicamentos tan básicos como antibióticos, claves para el manejo de infecciones graves. La falta de estos insumos ha obligado a los médicos a emprender procesos de remisión a hacia otros hospitales, agravando así la congestión de este tipo de procesos. Vale recordar que este mes la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia alertó que en todo el departamento había un cuello de botella de por lo menos 510 pacientes, que estaban a la espera de ser remitidos y se mantenían en el limbo por cuenta del caos en el sistema. De este total, el 70% correspondía a afiliados de EPS intervenidas por la Nación, 192 a la Nueva EPS y otros 161 a Savia Salud. Lea además: Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid le suspendieron servicios a Nueva EPS por millonarias deudas El médico apuntó que dichas remisiones están tardando no solamente días, sino hasta semanas o meses, sobre todo en caso de remisiones hacia instituciones de un alto nivel de complejidad. “Se nos ha aumentado el riesgo de morbimortalidad dentro de la institución. Los especialistas no cuentan tampoco con los insumos para trabajar y actualmente hay varios servicios dentro de la institución que tienen un cese parcial de actividades como forma de protesta por la situación que está atravesando el hospital”, agregó Durán, quien fue uno de los médicos que participó de un plantón que se realizó el pasado miércoles a las afueras de esa institución.