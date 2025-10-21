¡Ojo! Esta semana habrá cortes de agua en Medellín, Bello y Envigado

Por lavado de los tanques de almacenamiento de los circuitos Santa Elena y El Capiro se realizará la interrupción programada del servicio de acueducto en varios barrios de Medellín, Bello y Envigado, según informó EPM desde este martes.

¿Cuándo y en qué barrios se irá el agua en Medellín?

Según la entidad, entre las 8:00 p.m. del martes 21 de octubre y las 5:00 a.m. del miércoles 22 de octubre 14.467 usuarios-clientes de los barrios La Libertad, Villatina, Barrios de Jesús, Las Estancias, Villa Lilliam, El Pinal, Los Mangos, Enciso, La Ladera y Sucre de Medellín se quedarán sin agua.

De otro lado, entre las 8:00 p.m. del miércoles 22 de octubre y las 4:00 a.m. del jueves 23 de octubre, 5.064 usuarios-clientes de los barrios El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael de Envigado. Lea también: Falla en el metro de Medellín: esto debe saber si se moviliza en las estaciones del sur

Interrupciones nocturnas para estabilizar el sistema de acueducto

Para solucionar cualquier inquietud, EPM puso a disposición de la comunidad la Línea de Atención (604) 44 44 115, así como las redes sociales de la empresa. EPM agradeció a la comunidad por su comprensión con estas interrupciones.



De otra parte, con el fin de estabilizar el sistema es indispensable hacer interrupciones diarias de acueducto entre las 9:00 p.m. y las 8:00 a.m. a 16.015 usuarios-clientes de los barrios Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1 y No. 2, María Cano - Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2, Bello Oriente, y La Honda del Nororiente de la ciudad.

Igual sucederá entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. en los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho del Noroccidente de Medellín y del barrio París de Bello.

