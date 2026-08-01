¿Plata de la presunta corrupción de los hermanos Quintero en Medellín terminó en Estados Unidos?

Medellín está tocando la puerta de las autoridades de Estados Unidos para seguirle el rastro al dinero que habría salido de las arcas públicas de la ciudad en medio de los escándalos de corrupción denunciados en el gobierno pasado.
Un grupo de empresarios que merodeaban varios procesos de contratación sensibles y que a su vez tenían actividades en Panamá y EE. UU. hacen parte de los casos que las autoridades investigan.
Esta semana, el alcalde Federico Gutiérrez informó que lideraría una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del FBI para entregarles un nuevo dossier de pruebas que apuntan a un entramado de socios y testaferros vinculados al dinero que habría salido de Colombia.
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“Tenemos información de presuntos socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Florida. En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”, aseveró Gutiérrez, quien esta semana insistió en que, tras analizar más de 13.353 pruebas documentales, todo apuntaría a que la contratación direccionada en el cuatrienio anterior habría superado el billón de pesos.
Si bien el alcalde ha sido cauto con el avance de esas pesquisas, hay algunas pistas que ya se conocen sobre el rastro que siguen las autoridades.