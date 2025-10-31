En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

Medellín se acostumbró ser una ciudad de vanguardia para varios procedimientos médicos de alta complejidad. La Clínica Cardio VID marcó un nuevo avance para la medicina cardiovascular al realizar, por primera vez en Colombia, el implante de dos asistencias ventriculares izquierdas de larga duración (Heartmate 3), conocidos también como “corazones artificiales”, en una misma jornada. Los procedimientos se realizaron el 16 de octubre, en dos pacientes hombres de 48 y 49 años con insuficiencia cardíaca avanzada. Según explicó el doctor Andrés Felipe Barragán, cardiólogo especialista en Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes, la asistencia ventricular es “una bomba mecánica que ayuda al corazón a impulsar la sangre cuando este ya no tiene la fuerza suficiente para hacerlo por sí mismo”.

Lea: En Medellín se realizó el primer implante de iris artificial en Colombia. ¿Cómo lo lograron? La cirugía se realiza mediante una esternotomía medial, es decir, una apertura del esternón para acceder al corazón (lo que se conoce popularmente como cirugía a corazón abierto). "Se implanta una cánula en la punta del corazón y otra en la aorta ascendente. La bomba succiona la sangre y la impulsa de nuevo hacia el cuerpo, generando un flujo continuo a todos los órganos", detalló Barragán. Los pacientes que recibieron las asistencias presentaban condiciones que impedían, por el momento, un trasplante de corazón: uno por hipertensión pulmonar y el otro por seguimiento oncológico tras un cáncer renal. También le puede interesar: En Medellín se convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad. La capacidad técnica, humana y médica para adelantar estos dos procedimientos de alta complejidad en una sola jornada representa una esperanza real para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en Colombia.

Después de su recuperación, los pacientes que son implantados podrán retomar actividades cotidianas como caminar, comer, realizar actividades deportivas e incluso trabajar. La Clínica Cardio VID se ratificó como una de las instituciones líderes en procedimientos cardiovasculares de alta complejidad: en Antioquia ya se realizó han cuatro implantes de asistencia ventricular, todos en esta Clínica.

Octubre fue un mes de “hazañas” médicas en Medellín