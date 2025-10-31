x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

El equipo de la Clínica Cardio VID tuvo una agitada y exitosa jornada el pasado 16 de octubre, y logró mejorar la calidad de vida de dos pacientes.

  • El equipo médico de la Clínica CARDIO VID logró mejorar la calidad de vida de dos pacientes con complejos cuadros médicos. FOTO: CORTESÍA CLÍNICA CARDIO VID
    El equipo médico de la Clínica CARDIO VID logró mejorar la calidad de vida de dos pacientes con complejos cuadros médicos. FOTO: CORTESÍA CLÍNICA CARDIO VID
  • En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día
  • En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día
  • En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día
El Colombiano
El Colombiano
31 de octubre de 2025
bookmark

Medellín se acostumbró ser una ciudad de vanguardia para varios procedimientos médicos de alta complejidad. La Clínica Cardio VID marcó un nuevo avance para la medicina cardiovascular al realizar, por primera vez en Colombia, el implante de dos asistencias ventriculares izquierdas de larga duración (Heartmate 3), conocidos también como “corazones artificiales”, en una misma jornada.

Los procedimientos se realizaron el 16 de octubre, en dos pacientes hombres de 48 y 49 años con insuficiencia cardíaca avanzada. Según explicó el doctor Andrés Felipe Barragán, cardiólogo especialista en Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes, la asistencia ventricular es “una bomba mecánica que ayuda al corazón a impulsar la sangre cuando este ya no tiene la fuerza suficiente para hacerlo por sí mismo”.

En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

Lea: En Medellín se realizó el primer implante de iris artificial en Colombia. ¿Cómo lo lograron?

La cirugía se realiza mediante una esternotomía medial, es decir, una apertura del esternón para acceder al corazón (lo que se conoce popularmente como cirugía a corazón abierto).

"Se implanta una cánula en la punta del corazón y otra en la aorta ascendente. La bomba succiona la sangre y la impulsa de nuevo hacia el cuerpo, generando un flujo continuo a todos los órganos", detalló Barragán.

Los pacientes que recibieron las asistencias presentaban condiciones que impedían, por el momento, un trasplante de corazón: uno por hipertensión pulmonar y el otro por seguimiento oncológico tras un cáncer renal.

También le puede interesar: En Medellín se convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad.

La capacidad técnica, humana y médica para adelantar estos dos procedimientos de alta complejidad en una sola jornada representa una esperanza real para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en Colombia.

En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

Después de su recuperación, los pacientes que son implantados podrán retomar actividades cotidianas como caminar, comer, realizar actividades deportivas e incluso trabajar.

La Clínica Cardio VID se ratificó como una de las instituciones líderes en procedimientos cardiovasculares de alta complejidad: en Antioquia ya se realizó han cuatro implantes de asistencia ventricular, todos en esta Clínica.

Octubre fue un mes de “hazañas” médicas en Medellín

A mediados de octubre se conoció la historia de un hombre de 80 años que había perdido en el último año gran parte de su calidad de vida por problemas de visión logró recuperar nuevamente su vista gracias a un inédito procedimiento en Colombia realizado en la Clínica Oftalmológica de Antioquia, en Medellín.

Lea también: Dos meses, 160 horas y 30 expertos: así se dobló la primera película en Lengua de Señas Colombiana

El paciente, de 80 años, un extranjero proveniente de Curazao, había perdido prácticamente su vista, escasamente podía distinguir sombras, así que buscando algún tratamiento que le permitiera volver a ver, encontró que en Medellín podía hacerle una cirugía de vanguardia. El encargado del procedimiento fue el doctor Germán Giraldo, quien tenía como objetivo realizar un implante de iris artificial utilizando silicona biocompatible, con la cual hicieron pequeñas incisiones para reemplazar el iris natural.

Es un procedimiento de alta exactitud, pues se requiere implantar el iris artificial en la cámara anterior. Allí debe quedar fijado sobre los restos de la cápsula o también pueden suturarse a la pared escleral con materiales que absorbe el organismo. Este tipo de procedimientos se realizan en casos de aniridia, es decir, una ausencia congénita de iris; pero también en casos de iris traumático, coloboma, una malformación del iris que en muchos casos ocurre de manera simultánea con las cataratas.

Temas recomendados

Sistema cardiovascular
Cardiología
Medicina
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida