Corantioquia emitió alerta ambiental tras accidente de camión que afectó quebrada La Aguacatala en El Poblado

Según detalló la entidad, tras el incidente vial, la quebrada La Aguacatala –que discurre muy cerca del sector de la glorieta de La Poda donde se presentó el suceso– se vio afectada por la caída del jabón a sus aguas, lo que generó una gran cantidad de espuma y la contaminación temporal del afluente.

La autoridad ambiental Corantioquia informó que, tras el volcamiento de un vehículo que transportaba detergente líquido, se activó una alerta ambiental toda vez que uno de los afluentes vecinos resultó afectado a raíz del accidente.

A raíz de esto, de inmediato un equipo técnico fue enviado a esta zona del sector de la Loma de Los Balsos para atender la emergencia y evaluar el impacto ambiental generado por el derrame del producto.



Según la entidad, más de 40 usuarios que captan agua de esta fuente hídrica fueron notificados de manera inmediata y se les solicitó suspender cualquier tipo de uso o captación durante las próximas 48 horas, como medida preventiva para evitar riesgos a la salud y facilitar las labores de mitigación.



Corantioquia también señaló que el Sistema de Información del Recurso Hídrico (PIRAGUA) ya adelanta la recolección de muestras en distintos puntos de la quebrada, las cuales serán analizadas para determinar la magnitud de la contaminación y definir las acciones de restauración ecológica que correspondan.

La autoridad ambiental también reiteró que seguirá monitoreando permanentemente la evolución del incidente y que informará oportunamente a la comunidad sobre los avances en las labores de contención, limpieza y los resultados del análisis de calidad del agua.

Ahora, sobre el accidente, trascendió que como Alejandro Riaño Díaz, de 34 años, fue identificado el conductor del tractocamión que se accidentó en la madrugada de este lunes en la Loma de Los Balsos

Según información del caso, el conductor había tomado este corredor prohibido para los vehículos de carga guiado por una aplicación de rutas de transporte, luego de que se viera afectado por el cierre de la autopista Medellín-Bogotá por un deslizamiento.



Al parecer, Riaño Díaz venía desde Bogotá hacia Medellín y cuando se encontró con el cierre en este corredor nacional (originado en el kilómetro 14, sector Alto de La Virgen, en Copacabana) se tuvo que desviar por la vía al aeropuerto José María Córdova y de ahí la vía a Las Palmas.