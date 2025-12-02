Corantioquia emitió alerta ambiental tras accidente de camión que afectó quebrada La Aguacatala en El Poblado

La autoridad ambiental Corantioquia informó que, tras el volcamiento de un vehículo que transportaba detergente líquido, se activó una alerta ambiental toda vez que uno de los afluentes vecinos resultó afectado a raíz del accidente.
Según detalló la entidad, tras el incidente vial, la quebrada La Aguacatala –que discurre muy cerca del sector de la glorieta de La Poda donde se presentó el suceso– se vio afectada por la caída del jabón a sus aguas, lo que generó una gran cantidad de espuma y la contaminación temporal del afluente.