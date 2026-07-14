No respetan la norma: ponen la lupa sobre 53 construcciones irregulares en un barrio de Medellín

La Alcaldía de Medellín adelantó un operativo de verificación en el barrio Héctor Abad Gómez, de la comuna 5 (Castilla), como parte de la estrategia para controlar los puntos críticos de desarrollo urbanístico en la ciudad.

Durante la intervención, las autoridades recopilaron información de 53 edificaciones para elaborar informes técnicos que permitan establecer si existen comportamientos contrarios a la normativa urbanística.

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Según el Distrito, la documentación recolectada será entregada a las autoridades competentes para que adelanten las actuaciones administrativas correspondientes y fortalezcan las acciones de control en un sector donde continúan registrándose nuevas construcciones y procesos urbanísticos activos.

Durante la inspección también fue identificado un lote de propiedad del Distrito sobre el cual se habían realizado intervenciones, pese a que presenta restricciones que impiden cualquier tipo de edificación.