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Video | Adulta mayor y su perro murieron en Medellín tras ser atropellados por un conductor que huyó

El presunto responsable ya fue detenido y dejado a disposición de las autoridades.

  • Imagen previa al atropellamiento que le arrebató la vida a una adulta mayor y a su mascota. FOTO: Cortesías Denuncias Antioquia
    Imagen previa al atropellamiento que le arrebató la vida a una adulta mayor y a su mascota. FOTO: Cortesías Denuncias Antioquia
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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La comunidad de Villa Hermosa está sumida en la tristeza por un lamentable hecho que se registró el pasado jueves 9 de abril en jurisdicción de esta comuna, donde la impericia de un conductor causó una tragedia.

A las 5:17 de la mañana, una adulta mayor estaba paseando a su mascota en la calle 64 con carrera 39, cuando de un momento a otro fue atropellada, junto a su animal de compañía, por un vehículo que pasaba por el sector. De inmediato, el conductor se dio a la fuga al ver lo que había ocasionado, sin mostrar el mínimo interés en la mujer y el perro que habían quedado tendidos en plena vía.

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Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, el animal murió en el sitio de la emergencia producto de la gravedad de las heridas, mientras que la mujer fue trasladada a un centro asistencial cercano. También falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

Desde el momento de lo ocurrido, a través de la línea 123, la Policía Metropolitana activó la búsqueda del vehículo implicado por medio del monitoreo de cámaras de seguridad y los agentes de la zona. Horas más tarde, aproximadamente a las 10:00 a. m. en la Comuna 10 La Candelaria, los uniformados ubicaron el carro y al presunto responsable de lo sucedido, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades.

Video Cortesía: Denuncias Antioquia.

“Se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencias físicas como videos de cámaras de seguridad y residuos biológicos en la inspección del vehículo, que fueron aportados a las autoridades judiciales para que hagan parte de las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos y responsables”, precisó la Secretaría de Movilidad.

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El hecho se difundió rápidamente en redes sociales donde los comentarios no dieron espera. Pero la indignación no solo fue con el conductor del vehículo que atropelló a la adulta mayor y a su mascota, también con el que iba manejando la camioneta e iba justo detrás, que a pesar de percatarse de lo sucedido, supuestamente y según los videos, tampoco se habría detenido a auxiliar a las víctimas.

“Es increíble lo mal que estamos como sociedad como para atropellar a alguien y dejarlo a su merced”. “Y el que iba detrás tampoco para, qué humanidad por Dios, qué maldad”.

Otros, por su parte, no bajan al responsable de los hechos como “asesino”, y exigen que se haga justicia lo más pronto posible.

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