Video | Adulta mayor y su perro murieron en Medellín tras ser atropellados por un conductor que huyó

La comunidad de Villa Hermosa está sumida en la tristeza por un lamentable hecho que se registró el pasado jueves 9 de abril en jurisdicción de esta comuna, donde la impericia de un conductor causó una tragedia. A las 5:17 de la mañana, una adulta mayor estaba paseando a su mascota en la calle 64 con carrera 39, cuando de un momento a otro fue atropellada, junto a su animal de compañía, por un vehículo que pasaba por el sector. De inmediato, el conductor se dio a la fuga al ver lo que había ocasionado, sin mostrar el mínimo interés en la mujer y el perro que habían quedado tendidos en plena vía. Lea más: Choque múltiple provocó pánico y congestión en la Loma del Campestre, de Medellín Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, el animal murió en el sitio de la emergencia producto de la gravedad de las heridas, mientras que la mujer fue trasladada a un centro asistencial cercano. También falleció a pesar de los esfuerzos médicos.

Desde el momento de lo ocurrido, a través de la línea 123, la Policía Metropolitana activó la búsqueda del vehículo implicado por medio del monitoreo de cámaras de seguridad y los agentes de la zona. Horas más tarde, aproximadamente a las 10:00 a. m. en la Comuna 10 La Candelaria, los uniformados ubicaron el carro y al presunto responsable de lo sucedido, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades.