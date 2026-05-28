Cartago será epicentro del freestyle colombiano con “Colombia Tiene Buena Rima”: ganador irá a Red Bull Batalla

Cartago será sede de una nueva edición de “Colombia Tiene Buena Rima” (CTBR), el proyecto de freestyle impulsado por Valles-T, uno de los exponentes colombianos de la improvisación en español.

Las jornadas se desarrollarán los días 5, 6 y 7 de junio en la Concha Acústica del municipio, mientras que la final está prevista para el 12 de julio en el Coliseo de la 20. El ganador obtendrá un cupo para competir en Red Bull Batalla, circuito internacional de freestyle.

Le puede interesar: Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

De acuerdo con la organización, el evento reunirá competencias, actividades de formación y espacios dirigidos a nuevos talentos del freestyle colombiano. También se contempla la posibilidad de cambiar la sede de la final si aumenta la asistencia de participantes y público.

Valles-T explicó que la iniciativa busca ampliar el alcance del freestyle más allá de las competencias y convertirlo en una herramienta educativa y social. El artista señaló que uno de sus objetivos es que CTBR pueda consolidarse como un programa académico orientado a fortalecer habilidades de escritura, creatividad y comunicación en instituciones educativas.