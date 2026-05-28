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Cartago será epicentro del freestyle colombiano con “Colombia Tiene Buena Rima”: ganador irá a Red Bull Batalla

La iniciativa se realizará entre junio y julio en el Valle del Cauca y entregará un cupo a Red Bull Batalla.

  • La final nacional del torneo de freestyle se disputará el próximo 12 de julio en Cartago. FOTO: YouTube Colombia tiene Buena Rima
    La final nacional del torneo de freestyle se disputará el próximo 12 de julio en Cartago. FOTO: YouTube Colombia tiene Buena Rima
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 53 minutos
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Cartago será sede de una nueva edición de “Colombia Tiene Buena Rima” (CTBR), el proyecto de freestyle impulsado por Valles-T, uno de los exponentes colombianos de la improvisación en español.

Las jornadas se desarrollarán los días 5, 6 y 7 de junio en la Concha Acústica del municipio, mientras que la final está prevista para el 12 de julio en el Coliseo de la 20. El ganador obtendrá un cupo para competir en Red Bull Batalla, circuito internacional de freestyle.

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De acuerdo con la organización, el evento reunirá competencias, actividades de formación y espacios dirigidos a nuevos talentos del freestyle colombiano. También se contempla la posibilidad de cambiar la sede de la final si aumenta la asistencia de participantes y público.

Valles-T explicó que la iniciativa busca ampliar el alcance del freestyle más allá de las competencias y convertirlo en una herramienta educativa y social. El artista señaló que uno de sus objetivos es que CTBR pueda consolidarse como un programa académico orientado a fortalecer habilidades de escritura, creatividad y comunicación en instituciones educativas.

Un proyecto que nació con talleres de escritura y rimas

Según explicó el freestyler a El Tiempo, la idea de “Colombia Tiene Buena Rima” surgió antes de alcanzar reconocimiento internacional. En sus inicios, el proyecto se enfocó en talleres de escritura y rimas dirigidos a niños y jóvenes en distintos municipios del país.

El artista sostiene que la improvisación también puede contribuir al desarrollo del lenguaje y la expresión oral, además de servir como espacio cultural para las nuevas generaciones.

La competencia contará con un formato eliminatorio presencial. Los participantes deberán avanzar en diferentes jornadas clasificatorias para llegar a la final nacional. El jurado estará integrado por especialistas en freestyle provenientes de varias regiones del país.

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Entre los aspectos anunciados para esta edición se encuentran:

·Jornadas clasificatorias del 5 al 7 de junio en la Concha Acústica de Cartago.

·Final programada para el 12 de julio en el Coliseo de la 20.

·Cupo directo para Red Bull Batalla para el ganador.

·Participación de jurados de distintas regiones de Colombia.

·Actividades enfocadas en formación y desarrollo artístico.

La organización indicó que CTBR ha logrado convocar asistentes en diferentes ediciones y generar movimiento comercial en las zonas donde se realiza. Además del proyecto, Valles-T trabaja en otras iniciativas relacionadas con la cultura hip hop y en su marca de ropa “ValleStyle”, enfocadas en la promoción de espacios para nuevos artistas del freestyle.

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