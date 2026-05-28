Corte Constitucional estudiará si admite el suicidio asistido por depresión severa

La Corte Constitucional decidió revisar la tutela de Catalina Giraldo Silva, una mujer de 30 años que solicita acceder al suicidio médicamente asistido tras años de padecer graves trastornos mentales y de someterse a múltiples tratamientos sin éxito. La mujer tiene un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco eligió el caso para considerarlo un asunto novedoso. El caso pone sobre la mesa un debate inédito: si el sufrimiento generado por un trastorno depresivo mayor severo y persistente es razón suficiente para acceder a la muerte digna. Giraldo acudió a la justicia tras argumentar un profundo sufrimiento continuo causado por su diagnóstico.

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El expediente, radicado bajo el número T-11975317, fue seleccionado en audiencia este jueves. Los magistrados Lina Marcela Escobar Martínez y Juan Carlos Cortés González consideran urgente proteger los derechos de la paciente y aclarar el contenido y alcance de este derecho fundamental.

Tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Ella será la encargada de proyectar un fallo que definirá si el sistema de salud debe garantizar este procedimiento a pacientes psiquiátricos.

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De aprobarse, Giraldo ganaría una batalla legal que sentaría un precedente histórico para otras personas con padecimientos mentales crónicos. Una decisión favorable significaría un reto operativo gigante para el sistema de salud.