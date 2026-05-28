Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Corte Constitucional estudiará si admite el suicidio asistido por depresión severa

Una mujer de 30 años solicitó acceder a este método, decisión que ha llegado a la Corte Constitucional, la cual estudiará el caso al considerarlo novedoso para el país.

  • La Corte Constitucional estudiará un caso de suicidio asistido en Colombia. FOTO: Colprensa
    La Corte Constitucional estudiará un caso de suicidio asistido en Colombia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

La Corte Constitucional decidió revisar la tutela de Catalina Giraldo Silva, una mujer de 30 años que solicita acceder al suicidio médicamente asistido tras años de padecer graves trastornos mentales y de someterse a múltiples tratamientos sin éxito. La mujer tiene un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

La Sala de Selección de Tutelas Número Cinco eligió el caso para considerarlo un asunto novedoso. El caso pone sobre la mesa un debate inédito: si el sufrimiento generado por un trastorno depresivo mayor severo y persistente es razón suficiente para acceder a la muerte digna. Giraldo acudió a la justicia tras argumentar un profundo sufrimiento continuo causado por su diagnóstico.

En contexto: Mujer con trastorno mental busca que su EPS autorice el suicidio médicamente asistido

El expediente, radicado bajo el número T-11975317, fue seleccionado en audiencia este jueves. Los magistrados Lina Marcela Escobar Martínez y Juan Carlos Cortés González consideran urgente proteger los derechos de la paciente y aclarar el contenido y alcance de este derecho fundamental.

Tras el sorteo correspondiente, el expediente quedó a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Ella será la encargada de proyectar un fallo que definirá si el sistema de salud debe garantizar este procedimiento a pacientes psiquiátricos.

Enterese: Así es el plan que adoptó Colombia para prevenir conducta suicida; ¿De qué se trata?

De aprobarse, Giraldo ganaría una batalla legal que sentaría un precedente histórico para otras personas con padecimientos mentales crónicos. Una decisión favorable significaría un reto operativo gigante para el sistema de salud.

Catalina Giraldo Silva. FOTO: EL COLOMBIANO
Catalina Giraldo Silva. FOTO: EL COLOMBIANO

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrían que crear nuevos protocolos para evaluar el consentimiento y el sufrimiento en pacientes con depresión severa. Actualmente, la jurisprudencia permite la eutanasia y el suicidio asistido por lesiones corporales o enfermedades físicas graves, pero el terreno de la salud mental sigue siendo un vacío.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

El caso apenas entra en su fase de revisión en el alto tribunal. La magistrada Meneses estudiará las pruebas clínicas y los fallos de instancias anteriores antes de presentar una ponencia. Mientras tanto, el proceso queda en pausa a la espera de que los magistrados definan hasta dónde llega la autonomía de un paciente con una enfermedad mental grave frente a su propia vida.

Siga leyendo: Aprobado en primer debate proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se puede acceder al suicidio asistido por depresión severa en Colombia?
Actualmente no existe una regla clara que permita acceder al suicidio asistido únicamente por padecimientos de salud mental en Colombia. El caso que revisará la Corte Constitucional de Colombia podría definir si el sufrimiento derivado de una depresión severa persistente puede ser considerado causal suficiente para acceder a la muerte digna.
¿Qué está estudiando la Corte Constitucional sobre suicidio asistido?
La Corte revisará la tutela de una mujer de 30 años diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y ansiedad, quien argumenta sufrir un dolor psicológico persistente y solicita acceder al suicidio médicamente asistido.
¿La depresión severa permite pedir eutanasia o suicidio asistido en Colombia?
Hoy el marco jurídico colombiano ha desarrollado principalmente la eutanasia y el suicidio asistido para enfermedades o lesiones físicas graves. La salud mental sigue siendo un área con vacíos jurídicos, por lo que esta decisión podría convertirse en un precedente.

Temas recomendados

Mujeres
Justicia
Sistema de salud
EPS
Corte Constitucional
Salud mental
Suicidio
Enfermedad
Depresión
Ayudas diagnósticas
Medicina
Leyes
Constitución
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos