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Volvió a llover en Medellín y en el sur del Valle de Aburrá: hay nivel rojo en quebradas y en Laureles se cayó un árbol

Este jueves 28 de mayo cayeron fuertes lluvias sobre el sur del Valle de Aburrá desde el mediodía. El Siata reporta acumulados de hasta 9 mm en cinco minutos en el suroccidente de Medellín y Envigado, y tres quebradas en nivel rojo de riesgo por posible desbordamiento en Itagüí y Envigado.

  • Se registra un fuerte aguacero esta tarde de jueves 28 de mayo en el sur del Valle de Aburrá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Se registra un fuerte aguacero esta tarde de jueves 28 de mayo en el sur del Valle de Aburrá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 2 horas
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Pasado el mediodía de este jueves 28 de mayo, las nubes grises se ciñeron sobre el sur del Valle de Aburrá. A minutos de que inició la lluvia, el Siata registró acumulados de hasta 9 mm en el suroccidente de Medellín y en Envigado, y de hasta 4,5 mm en Caldas, La Estrella, Sabaneta e Itagüí. En el centro de Medellín los acumulados fueron menores, de aproximadamente 0,5 mm. Las autoridades esperan que las lluvias persistan durante al menos media hora más.

Las precipitaciones pusieron en alerta varias quebradas del sur del área metropolitana. Según el reporte del Siata, las quebradas con niveles de riesgo elevado están en Itagüí; la quebrada El Tablazo, en el sector El Progreso, alcanzó nivel rojo de riesgo por posible desbordamiento; la quebrada El Sesteadero, en el sector El Pesebre Ajizal del mismo municipio, se encuentra en nivel naranja.

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En Envigado, dos puntos de la quebrada La Ayurá reportan nivel rojo en el sector El Vallano y el sector Ecoparque El Salado.

En Laureles, la caída de un árbol en la calle 43 entre las carreras 74 y 75 redujo la movilidad en el sector. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas. Habitantes de Itagüí también alertaron sobre caída de granizo en el municipio durante la tarde.

En el último reporte del Siata, las lluvias aumentaron su intensidad en el municipio de Caldas, donde se registran acumulados de hasta 8 mm en los últimos cinco minutos. En Envigado persisten las precipitaciones con altos acumulados, mientras que en Sabaneta, La Estrella, Itagüí y el Distrito de Medellín los registros son inferiores a 2 mm en los últimos cinco minutos.

Mientras tanto, motociclistas se escampan debajo de los puentes y transeúntes corren chapoteándose los zapatos, las autoridades recomiendan conducir con precaución, evitar acercarse a las orillas de quebradas y mantenerse pendientes de las alertas generadas por los organismos de medición y gestión del riesgo, especialmente quienes se encuentran en zonas cercanas a fuentes hídricas.

Entérese: ‘Súper aguaceros’ serán cada vez más comunes en Medellín: qué son y cuáles son las zonas más afectadas

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las quebradas con riesgo de desbordamiento hoy?
Las quebradas con mayor peligro son El Tablazo en el sector El Progreso (Itagüí) y La Ayurá en los sectores El Vallano y Ecoparque El Salado (Envigado). Ambas se encuentran en nivel rojo según el Siata.
¿Dónde se reportó granizo hoy en el Valle de Aburrá?
Habitantes y conductores reportaron una fuerte caída de granizo en el municipio de Itagüí durante las primeras horas de la tarde de este jueves, acompañada de un descenso notable en la visibilidad vial.

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