Condenado a 28 años de cárcel el conductor de bus escolar que mantuvo secuestrada y abusó de una niña durante 12 años en Medellín

Un juez de Medellín determinó la responsabilidad penal de Carlos Humberto Grisales Higuita y le impuso una pena de 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y 2 meses. La decisión se conoció este miércoles 7 de octubre y fue divulgada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Según lo informado, el condenado deberá pagar la pena en un establecimiento carcelario y no tendrá beneficios ni subrogados penales. Fue hallado responsable, entre otros delitos, de secuestro agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.
La sentencia llega casi dos años después de su captura, en noviembre de 2024, y pone fin judicial a un caso que durante años mantuvo en vilo a una familia paisa.
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