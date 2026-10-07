Condenado a 28 años de cárcel el conductor de bus escolar que mantuvo secuestrada y abusó de una niña durante 12 años en Medellín

Un juez de Medellín determinó la responsabilidad penal de Carlos Humberto Grisales Higuita y le impuso una pena de 338 meses de prisión, equivalentes a 28 años y 2 meses. La decisión se conoció este miércoles 7 de octubre y fue divulgada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según lo informado, el condenado deberá pagar la pena en un establecimiento carcelario y no tendrá beneficios ni subrogados penales. Fue hallado responsable, entre otros delitos, de secuestro agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. La sentencia llega casi dos años después de su captura, en noviembre de 2024, y pone fin judicial a un caso que durante años mantuvo en vilo a una familia paisa. Entérese: Alerta en colegio de Medellín por presunto abuso: hay seis denuncias y Alcaldía activó protocolos

El crimen

Los hechos se remontan a comienzos de 2012. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Grisales Higuita se desempeñaba como conductor de transporte escolar y habría aprovechado esa circunstancia para llevar a una niña de 7 años hasta una vivienda en el centro de Medellín. El secuestro ocurrió en la zona conocida como Prado Centro, una vez el hombre se ganó la confianza de los padres de la menor, y después de que mediante engaños logró que ella lo viera como una figura paterna. La familia denunció su desaparición y la buscó sin descanso, pero no logró localizarla. Según la Fiscalía, durante los años siguientes la niña permaneció en distintas viviendas de Medellín y Bello, mientras el hombre habría tomado medidas para evitar que la encontraran. Por ejemplo, le cambió el nombre, la mantuvo sin escolarizar y la dejó incomunicada. La investigación también estableció que durante este tiempo fue víctima de abusos sexuales y de manipulación psicológica.

En su momento, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que, durante el tiempo que estuvo con él, la menor “fue manipulada psicológicamente y sometida a todo tipo de abusos haciéndole creer que todos esos comportamientos eran normales”. Según el funcionario, la menor confrontó al agresor, y, en represalia, fue encerrada en una casa de la que logró escapar en febrero de 2024. La joven puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Su relato permitió avanzar en la investigación y, en noviembre de 2024, Grisales Higuita fue capturado. Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años, todos bajo circunstancias agravadas. No aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los 12 años sin respuestas

El caso llamó la atención por el tiempo que la menor estuvo desaparecida. Las autoridades tenían el reporte desde 2012 y fue solo después de la fuga y la denuncia de la joven. La investigación pudo reconstruir las circunstancias en que habría permanecido durante esos años. Además, la víctima perdió la posibilidad de estudiar durante más de una década. Gutiérrez recordó el caso en su cuenta de X al conocerse la condena. “¿Se acuerdan de este aberrante caso? Uno de esos que indignan y que jamás podemos olvidar. Hoy ya hay una sentencia”, escribió. Y agregó: “Para quienes preguntaban qué había pasado con este caso: la justicia hizo su trabajo y tendrá que responder por sus delitos: secuestro agravado, acceso carnal abusivo, actos sexuales con menor, entre otros”. En 2024, cuando se produjo la captura, el mandatario ya había dicho que la administración no bajaría la guardia en la lucha contra la explotación sexual y comercial de menores y mujeres, y que su mensaje era claro: “la vida y la integridad de nuestros niños y niñas es lo primero”. Este miércoles cerró con una frase similar: “En Medellín no olvidamos. Y mucho menos cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”. Lea más: El 24% de llamadas al 123 por violencias sexuales contra menores de edad en Medellín es por hechos en transporte y espacio público Bloque de preguntas y respuestas